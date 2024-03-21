21 Mar 2024 - 20:09- Magazin G:

Teoman'dan flaş evlilik açıklaması! ''80 yaşında evleneceğim''

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Ünlü şarkıcı Teoman, özel hayatı hakkında flaş açıklamada bulundu. 80 yaşında evleneceğini açıkladı.

Teoman'dan flaş evlilik açıklaması! ''80 yaşında evleneceğim'' mask
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Konserlerinden arta kalan zamanı yalnız geçiren Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Ayaküstü basın mensuplarıyla sohbet eden şarkıcı, kaç yaşında evlenmeyi düşündüğünü açıkladı.

"HAYATIMI YAŞAMAK İSTİYORUM"

Daha önce bir evlilik yapan Teoman "Artık hayatımda kimseyi göremezsiniz. Evlendim, çocuğumu yaptım. Artık bekarım. 80 yaşında evleneceğim zaten. O zamana kadar gençliğimi yaşamak istiyorum. Ondan sonra evlenirim" ifadelerini kullandı. Emekli olduktan sonra sahil kasabasına yaşayan isimlere benzemediğini söyleyen şarkıcı "Ayda 4-5 konser vereceğim. Hayatımı yaşamak istiyorum" dedi.

Kaynak: MYNET
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21 Mar 2024 - 20:09 - Magazin

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