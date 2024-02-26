Ünlü oyuncu Taner Ölmez'in bebeğinin ismi belli oldu

Mutlu evlilik sürdüren çift ikinci kez bebek heyecanı yaşıyor. Doğum için gün sayan Ölmez Ailesi’nin bir erkek bebekleri olacak.

Yaşadığı büyük heyecanı Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programında anlatan Ölmez, bebeğin adını da açıkladı.

İşte ünlü oyununun açıklamalarından satır başları...

Zengin bir ailenin çocuğu değilim; zevk aldığım yerler makul yerlerdir. Fiyatı çok fazla geliyorsa beğendiğim bir şeyi ya almam ya da indirime girmesini beklerim ve bundan da mutsuz olmam. Telefon değiştirmek için bozulmasını beklerim. Ama eşim çocuğumun fotoğrafını çekecek, ona en iyi telefonu alırım.

Kız babası olmak çok tehlikeli bir durum, evden çıkamıyorsun. Ben birkaç aydır kızımla yatıyorum bir de, artık başka bir seviye olmaya başladı. Kokla kokla... Gece yarısı uyanıp, kafayla bana dalıyor " baba şu" diyor, su isteyecek yani... Suyunu veriyorum, normalde erken kalkan bir çocuk olmasına rağmen, benimle birlikte daha fazla uyuyor, annesi de bundan razı.

Zeynep'in ismini ben koydum. Orada anlaşma yapmıştık, bir çocuk daha istiyorduk zaten, ona asla karışmayacağım demiştim. Oğlumuzun adı Hazar olacak.

Kaynak: HÜRRİYET