20 Şub 2024 - 11:38- Ekonomi G:

THY 5.000 personel alacak: Hayalinizin işine kavuşmak için son fırsat

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Son dakika haberine göre Türk Hava Yolları, 2024 yılında 5 bin kişiyi işe alacak. İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY’nin büyüme stratejileri doğrultusunda bu hamlenin yapıldığını belirtti. Bu kapsamda gençlere de kapılarını açan THY, öğrencilere özel fırsatlar sunarak yeni yetenekleri bünyesine katmaya hazırlanıyor.

THY 5.000 personel alacak: Hayalinizin işine kavuşmak için son fırsat mask
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Türk Hava Yolları, genç nüfusun en çok çalışmak istediği şirketler arasında yer alıyor. “Take-Off 101”, “Take-Off Jr.” ve “Take-Off Cadet” iş ilanlarıyla uçuş ve yer personeli pozisyonlarında 5 bin kişilik istihdam sağlayacak. Bu adımla THY, 2033 hedeflerine ulaşarak istihdamını daha da artırmayı amaçlıyor.

5 Bin Kişilik Dev İstihdam Hedefi:
THY İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, İstanbul Teknik Üniversitesi’nde gerçekleşen “Kariyer Zirvesi” etkinliğinde yaptığı açıklamada, “Ortaklığımızın büyüme stratejileri doğrultusunda her yıl çalışan sayımızı artırmaya gayret ediyoruz. Bu yıl da 5.000 kişiyi ailemize katmayı hedefliyoruz.” dedi. 2023 yılında 5.134 kişiyi bünyelerine katan THY, 2024’te de benzer bir hedefi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Öğrencilere Özel Fırsatlar:
THY, genç nüfusa yönelik özel programları “Take-Off 101” (Part-Time Öğrenci) ve “Take-Off Jr.” ile öğrencilere çeşitli çalışma imkanları sunuyor. Bu programlar kapsamında lisans öğrencileri, öğrenimleri devam ederken iş hayatına atılma fırsatı bulacaklar. Başvuru şartları ve detaylar, Türk Hava Yolları’nın resmi kariyer sayfasında yer alıyor.

Take-Off Cadet Programı:
“Take-Off Cadet” programıyla lisans mezunu ve 31.12.2003-01.01.1994 tarihleri arasında doğmuş kişiler, ikinci pilot adayı olma şansı elde edecek. Başarılı adaylar, 2 sene süresince eğitim alacaklar ve bir dizi avantajdan yararlanacaklar. Bu programa başvurular 30 Nisan 2024 tarihine kadar devam edecek.

Başvurular ve Detaylar:
THY’nin yayınladığı tüm ilanlara başvurular, kariyer.thy.com adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Öğrencilere özel programlara başvuruların son tarihi ise 10 Mart 2024. “Take-Off Cadet” programına katılmak isteyenlerin başvuru süreci ise 30 Nisan 2024’e kadar devam edecek. Türk Hava Yolları, gençlere ve istihdama yönelik bu adımlarıyla dikkat çekiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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20 Şub 2024 - 11:38 - Ekonomi

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