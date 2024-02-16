1999-2000-2002-2005-2008 SGK’lılara EYT’siz erken emeklilik bileti

Türkiye’deki çalışanlar için erken emeklilik, uzun yıllar boyunca hayallerini süsleyen bir hedef olmuştur. Geçtiğimiz yıl Şubat ayında çıkan EYT yasasını kaçıranlar için yeni bir umut kapısı aralanmıştır. Şimdi ise TBMM’de bulunan düzenlemeler sayesinde EYT’siz erken emeklilik imkanı doğmuştur. Ancak bu konuda merak edilen birçok soru bulunmaktadır. Kimlerin erken emekli olabileceği ve erken emeklilik için hangi yolların izlenmesi gerektiği gibi konular önem kazanmaktadır.

Çalışma hayatının zorlu ve yorucu sürecinde, birçok çalışanın en büyük arzusu erken emekli olmaktır. Bu nedenle, mevcut düzenlemeler kapsamında erken emeklilik yolları araştırılmaktadır. Kısmi emeklilik ve kademeli emeklilik gibi düzenlemelerin TBMM’den geçmesi beklenirken, birçok farklı erken emeklilik imkanı mevcuttur. Özellikle de EYT’siz erken emeklilik için çeşitli formüller bulunmaktadır.

EYT yasası ile şu ana kadar yaklaşık 3 milyon kişi emeklilik dilekçesi vererek emekli olmuştur. Ancak EYT’siz erken emeklilik için de çeşitli fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsatlardan bazıları şunlardır:

Çocuk avantajı ile erken emeklilik: Sigortalı kadın çalışanlar, çocuk sayısına göre erken emekli olma hakkına sahiptir. Sigorta giriş tarihinden önce dünyaya gelen her çocuk için borçlanma yapılarak erken emeklilik imkanı doğar.

Askerlik avantajı ile erken emeklilik: Erkekler için askerlik yapmaları durumunda borçlanma imkanı bulunmaktadır. Askerlik süresi borçlanılarak sigorta giriş tarihi öne çekilebilir.

Kısmi emeklilik: Sigorta giriş tarihinden itibaren belirli bir süre prim ödeyenler kısmi emeklilik hakkına sahiptir.

Sağlık durumundan erken emeklilik: İş gücünü kaybedenler, malulen emeklilik hakkına sahip olabilirler.

Vergi indirimi ile yaş şartı olmadan erken emeklilik: %40 ve üstü engelli çalışanlar için vergi indirimi ile erken emeklilik fırsatı bulunmaktadır.

Yıpranma payı ile erken emeklilik: Ağır işlerde çalışanlar için yıpranma payı ile erken emeklilik imkanı sunulmaktadır.

Engelli çocuğu olan annelere erken emeklilik: Bakıma muhtaç düzeyde engelli çocuğu olan anneler, erken emeklilik kapsamına alınmıştır.

TBMM’nin onayıyla başlayan bu süreç, milyonlarca çalışan için yeni bir umut ve fırsat kapısı olarak görülmektedir.