Belediye Başkan Adayı Demir: "Alanya yönetilemiyor"

ALANYA emlak sektörünün önde gelen isimlerinden Demir Home A.Ş'nin sahibi Metehan Taşdemir ile de görüşen Demir, Alanya emlak sektörünün durumu ve sorunları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Taşdemir, Alanya'nın bir dünya markası olması için emlak ve inşaat sektöründe vizyon sahibi olunması gerektiğini, para ile başarının sağlanamayacağını, başarılı olmanın zaten para kazanacağını söyledi. Gelecek Partisi Belediye Başkan Adayı Mevlüt Demir ise, Alanya'nın dünya şehri olması için altyapıdan eğitime, turizmden tarıma kadar birçok alanda projeler hazırladıklarını belirtti. Demir, "Alanya'ya dünya şehri diyoruz ama bugün evlerimize giderken çamura batıyoruz. Alanya'nın hiçbir eksiği yok, sadece yönetilemiyor. Biz kırk yıllık devlet tecrübemizi Alanya'ya aktarmak için aday olduk. Bu benim doğduğum yere vefa borcumdur" dedi.

Başkan Adayı Mevlüt Demir, ülke siyasetine de değinerek, "Bir ülke düşünün ki çalmayan çaldırmayan. O ülkede yaşayan insanların kazancı iki katına çıkar, hizmet on katına çıkar. İşte bizim gibi düşünenler bir araya gelerek karar vermeli. Unutmayalım ki insanlar layık oldukları kişiler tarafından yönetilir" şeklinde konuştu. (Haber MERKEZİ)