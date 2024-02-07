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Mehmet Şahin depremzedeler için okutulan Mevlid'e katıldı

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İYİ PARTİ Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin, depremzedeler için okutulan Mevlid-i Şerif programında katıldı.

Mehmet Şahin depremzedeler için okutulan Mevlid'e katıldı mask
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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şahin, "Yüzyılın felaketi 6 Şubat Kahramanmaraş depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımız için organize edilen mevlit programına katıldık. Bu anlamlı programı organize eden Hataylılar Derneğimiz, Kahramanmaraşlılar Derneğimiz, Adıyamanlılar Derneğimiz, Gaziantepliler Derneğimiz, Malatyalılar Derneğimiz ile Doğu ve Güneydoğu İş Adamları Derneğimiz başkanları ve yönetimlerine teşekkür ederim.
Kaybettiğimiz tüm canlarımızı sevgi ve özlemle anıyor; sevdiklerinden ayrı düşen tüm vatandaşlarımızın acısını paylaşıyoruz. Rabbim bu felaketin tekrarını yaşatmasın inşaallah." ifadelerini kullandı. ( Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber MERKEZİ

# Sosyal, haber

07 Şub 2024 - 03:10 - Gündem

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