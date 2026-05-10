MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Selim Yurdakul, Antalya'da bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi.

Yurdakul, ilk olarak MHP Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. İl Başkanı Sadullah Güneş ve partililerden çalışmalarına ilişkin bilgi alan Yurdakul, daha sonra Antalya Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği üyeleriyle bir araya geldi.

'BAŞIMIZIN TACI OLARAK GÖRÜYORUZ'

Burada açıklamalarda bulunan Yurdakul, "Antalya programımızın manevi derinliği en yüksek duraklarından birinde; al bayrağımızın gölgesini bizlere vatan kılan kahramanlarımızın ocağında, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’ndeydik. Bu ziyaret, bir vefa borcu, bir gönül kucaklaşması ve "Önce Ülkem ve Milletim" diyenlerin sarsılmaz iradesinin tezahürüdür.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi’nin rehberliğinde Şehit yakınlarımızı ve Gazilerimizi bu milletin sönmeyecek meşaleleri, şeref madalyaları ve başımızın tacı olarak görüyoruz. Bilinsin ki; Milliyetçi Hareket Partisi var olduğu müddetçe bu aziz emanetler hiçbir zaman sahipsiz kalmayacak, yalnız olmayacak ve umutları asla boşa çıkmayacaktır" dedi.

Yurdakul, ardından da Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğini ziyaret ederek dernek üyeleriyle sohbet etti, sorunlarını dinledi.

'MHP OLARAK HER AN VATANDAŞLARIMIZIN YANINDAYIZ'

Şehit yakınları, engelli vatandaşlar ve depremzedeleri de unutmayan Yurdakul vefa dolu ziyaretlerde bulundu. Buralardan açıklamalarda bulunan Yurdakul, "MHP olarak her an ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi olarak büyük Türk Milletinin özünden aldığımız arzu ve istekleri hayata geçirmek üzere gece-gündüz Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’nin liderliğinde çalışıyoruz" mesajı verdi.

