Belediye Başkanı yasaklanan rakı festivaliyle ilgili konuştu

ADANA Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali" valilik tarafından iptal edildi. Olayla ilgili Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "İşin kişisel tercihlere müdahale boyutuna ulaşması yanlış" şeklinde açıklama yaptı.

ADANA'DAKİ FESTİVAL MECLİS GÜNDEMİNDE

TBMM Genel Kurulunda, Sağlık, Çevre ve Şehircilik ile İçişleri bakanlıklarının bütçelerinin görüşmelerine sırasında, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, Adana Valiliği tarafından, hafta sonu düzenlenmesi planlanan "Kebap ve Şalgam Festivali"nin neden iptal edildiğine ilişkin sorusu üzerine söz aldı.

Adana'da şu anda "Kebap ve Şalgam Festivali" diye bir festivalin söz konusu olmadığına dikkati çeken Soylu, 2015 ve 2019 yıllarına ait gazete kupürlerini gösterdi. Soylu sözlerini şöyle sürdürdü:

Bahsettiğiniz festival bu olsa gerek: Adana Dünya Rakı Festivali. Bu konuda Valiliğin bu festivale yönelik bir yasağı söz konusu. Zannediyorum rakı festivaline yasağı koyduktan sonra meseleyi, kebap ve şalgam festivaline döndürmüş olabilirler. Kısa bir süre önce Adana'da, Türkiye'den herkesin katıldığı, bir kültür durağı olan, 'Adana Lezzet Festivali' düzenlendi. Zannediyorum bilgide eksiklik söz konusu. Eğer bahsedilen rakı festivali ise bu rakı festivaline Adana Valiliği geçen yıl da bu yıl da yasak koydu. Ne geleneklerimizde ne de herhangi bir durumla bu, örtüşebilir değildir.

FESTİVAL TARTIŞMASI

Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar Twitter hesabından tartışmaları şöyle değerlendirdi: Güvenlik nedeniyle festival ile ilgili önlemler alınması doğrudur,ancak bunun kişisel tercihlere müdahale boyutuna ulaşması yanlıştır. Türkiye'nin Osmanlı, Selçuklu hatta Orta Asya'dan bugüne gelen en köklü değerlerinden biri farklılıklara ve bireysel tercihlere hoşgörülü olmaktır.