Ülkü Eyüpoğulları 'Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor

SON çalışması ''Tıpışla Tıpışla'' yeniden müzik dünyasında tekrar yerini alan Ülkü Eyüpoğulları 11 Kasım Çarşamba günü saat 10:50'de Yeni Nesil Kanal Dim TV ve Dim Radyo ortak yayınında Dim Radyo Genel Yayın Yönetmeni Gökhan Koca hazırlayıp sunduğu 'Günaydın Alanya'nın canlı bağlantı konuğu oluyor. Sakın Kaçırmayın!

Aslen Erzurumlu olan sanatçı Emniyet mensubu olan babasının görevi nedeniyle Sivas’ta dünyaya geldi.Yine babasının görevi nedeniyle bir çok ilde ikamet eden sanatçı müziğe olan ilgisinin çocukken babası amcası ve halalarının bağlama çalıp türküler okumalarından geldiğini onları dinleyerek müziğe olan ilgisinin geliştiğini belirtiyor.Okula başlayıncada müzik serüveni devam eden Ülkü Eyüpoğulları okulda müzik yarışmalarındada iyi derecelerle güzel başarılar elde etti.Sanatçı son olarak musiki cemiyetinde eğitimine devam ederken aynı zamanda çeşitli tv kanallarında müzik ve söyleşi programları yaptı 2016 Temmuz ayında ilk albümünü piyasaya çıkardı 2018 yılında Hazal’ım isimli bir single daha yapan sanatçı son olarak seyhan müzik etiketiyle yepyeni bir Çalışması ile yeniden müzik dünyasına merhaba dedi.