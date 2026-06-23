Alanya Belediyesi’nde gerçekleşen ziyarete Kırgızistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Bakyt Kadyrov, Antalya Konsolosu Amantur Abylgasymov, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Temsilcisi Venera Kozhoeva ile Özel Kalem Müdürü Shabdan Abdikarimov katıldı. Heyeti makamında ağırlayan Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, konuklarıyla bir süre görüşerek Alanya’nın turizm, ticaret ve kültürel yapısı hakkında bilgiler paylaştı.

İş birliği imkanları değerlendirildi

Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile Kırgızistan arasında yıllardır devam eden kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin yerel yönetimler düzeyinde daha da geliştirilmesi konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin artırılması, turizm hareketliliğinin güçlendirilmesi ve kültürel etkinliklerin yaygınlaştırılması yönünde atılabilecek adımlar değerlendirildi.

Görüşmede ayrıca Alanya’nın uluslararası turizmdeki konumu, yatırım olanakları ve yabancı ziyaretçiler açısından sunduğu imkanlar da ele alındı. Kırgız heyet, Alanya’nın sahip olduğu potansiyelin dikkat çekici olduğunu belirterek iki ülke arasında kurulabilecek yeni iş birliklerinin önemine vurgu yaptı.

Başkan Özçelik’ten dostluk mesajı

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel bağların son derece güçlü olduğunu ifade etti. Başkan Özçelik, Başkonsolos Bakyt Kadyrov’a yeni görevinde başarılar dileyerek, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda gelişerek devam etmesini temenni etti.

Özçelik, Alanya Belediyesi olarak uluslararası ilişkileri önemsediklerini belirterek, dost ve kardeş ülkelerle kurulacak her türlü iş birliğine açık olduklarını söyledi.

Karşılıklı hediye takdimi yapıldı

Ziyaretin sonunda Başkan Özçelik ve Kırgız heyeti arasında karşılıklı hediye takdimi gerçekleştirildi. Günün anısına hatıra fotoğrafı da çekilirken, görüşmenin Alanya ile Kırgızistan arasındaki ekonomik, kültürel ve sosyal ilişkilerin gelişmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Yetkililer, ilerleyen süreçte iki taraf arasında çeşitli alanlarda ortak projelerin ve temasların artırılmasının hedeflendiğini ifade etti. (Mehmet TUNÇ)