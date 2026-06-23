Kaza, saat 23.00 sıralarında İskele Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Çocuk Parkı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara plakalı özel bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç, yol kenarında bulunan çocuk parkına girerek büyük korkuya neden oldu.

Çocuklar ve aileler panikle kaçıştı

Kazanın yaşandığı sırada parkta oyun oynayan çocuklar ve onlara eşlik eden aileler büyük panik yaşadı. Bir anda üzerlerine doğru gelen otomobili gören vatandaşlar ve çocuklar kendilerini güvenli alanlara atmak için kaçıştı. Olay yerinde bulunan bazı vatandaşlar büyük korku yaşarken, çevrede kısa süreli kargaşa meydana geldi.

Görgü tanıkları, aracın yüksek bir hızla park alanına girdiğini ve büyük bir gürültüyle ilerlediğini ifade etti. Çocukların son anda kaçması olası bir faciayı önledi.

Aydınlatma direğine çarparak durabildi

Park içerisinde ilerleyen otomobil, ancak aydınlatma direğine çarptıktan sonra durabildi. Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, çevredeki vatandaşlar büyük endişe yaşadı. Devrilen direğin çocukların bulunduğu bölgeye değil boş bir alana düşmesi ise olası bir felaketin önüne geçti.

Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken, araçta ve park alanında inceleme yaptı.

Facianın eşiğinden dönüldü

Kazanın ardından vatandaşlar, parkta çok sayıda çocuğun bulunması nedeniyle olayın çok daha ağır sonuçlar doğurabileceğini belirterek büyük bir tehlikenin ucuz atlatıldığını söyledi. Çevredeki aileler özellikle çocuk parklarının bulunduğu alanlarda sürücülerin daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çekti.

Parkta bulunan oyun grupları ve çevre düzenlemelerinde maddi hasar meydana gelirken, belediye ekiplerinin bölgede gerekli incelemeleri yapması bekleniyor.

Polis inceleme başlattı

Şans eseri yaralananın olmadığı kazayla ilgili polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Sürücünün ifadesinin alınacağı ve kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Yaşanan olay, çocuk parklarının çevresindeki trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme getirirken, bölge sakinleri benzer kazaların yaşanmaması için ek güvenlik önlemleri alınmasını istedi.