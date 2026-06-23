Yıl sonu etkinliği kapsamında ilk olarak öğrenciler tarafından hazırlanan İngilizce gösteriler sahnelendi. Eğitim süresince edindikleri bilgi ve becerileri sahneye taşıyan çocuklar, sergiledikleri performanslarla izleyenlerden tam not aldı. İngilizce şarkılar, diyaloglar ve çeşitli sunumlarla sahneye çıkan öğrenciler, özgüvenleri ve başarılı sunumlarıyla alkış yağmuruna tutuldu.

İngilizce performansları büyük beğeni topladı

Etkinliğin en dikkat çeken bölümlerinden biri olan İngilizce gösterilerde öğrenciler, yabancı dil eğitiminde ulaştıkları seviyeyi sergileme fırsatı buldu. Veliler, çocuklarının sahnedeki rahat tavırları ve başarılı performansları karşısında gurur dolu anlar yaşarken, program zaman zaman duygusal görüntülere de sahne oldu.

Çocukların sahnede sergilediği özgüven ve iletişim becerileri, akademi bünyesinde verilen eğitimin sonuçlarını gözler önüne serdi.

Görsel sanatlar sergisi ilgi gördü

Programın devamında ise öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı Görsel Sanatlar Sergisi’nin açılışı gerçekleştirildi. Sergide resimlerden el işi çalışmalarına, çeşitli tasarım ürünlerinden yaratıcı sanat projelerine kadar birçok eser ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Çocukların hayal gücü, yaratıcılığı ve el becerilerini yansıtan eserler, veliler ve davetliler tarafından ilgiyle incelendi. Sergide yer alan çalışmaların her biri, öğrencilerin yıl boyunca gösterdiği gelişimi ve emeği ortaya koydu.

Renkli görüntüler ortaya çıktı

Etkinlik boyunca çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşarken, sergi alanında renkli görüntüler oluştu. Veliler çocuklarının hazırladığı eserleri yakından inceleme fırsatı bulurken, öğrenciler de çalışmalarını misafirlere tanıtmanın heyecanını yaşadı.

Katılımcılar, çocukların ortaya koyduğu çalışmaların hem sanatsal hem de eğitsel açıdan oldukça değerli olduğunu belirterek emeği geçen öğretmenleri tebrik etti.

Çocukların gelişimi çok yönlü destekleniyor

Yetkililer, Hanife Cebeci Çocuk Akademisi’nde çocukların yalnızca akademik başarılarına değil, aynı zamanda sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine de önem verildiğini vurguladı. Bu tür etkinliklerin çocukların özgüven kazanmalarına, yeteneklerini keşfetmelerine ve kendilerini ifade etmelerine önemli katkılar sağladığı ifade edildi.

Program sonunda etkinliğin hazırlanmasında emeği bulunan öğretmenlere, öğrencilere ve velilere teşekkür edilirken, çocukların gelişimine katkı sunacak çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi (Mehmet TUNÇ)