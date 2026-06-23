SERPME kahvaltı ve brunch seçenekleriyle güne lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin tercih ettiği Ay'La Restoran, geceleri ise loş ışıkları, özel dekorasyonu ve müzik dolu atmosferiyle Alanya'nın sosyal yaşamına renk katıyor. Özellikle arabesk geceleri ve DJ performanslarıyla dikkat çeken mekan, hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Mekanın mutfağında ise Ege esintileri ön plana çıkıyor. Yoğurtlu bal kabağı, Girit ezmesi ve şakşuka gibi özel mezelerin yanı sıra köfte ve sucuk gibi sıcak lezzetler de misafirlerin beğenisine sunuluyor. Zengin menüsüyle damaklara hitap eden Ay'La Food & More, lezzet ve eğlenceyi bir arada yaşamak isteyenlere farklı bir deneyim sunuyor.

Özellikle hafta sonları ve özel günlerde düzenlenen etkinliklerle adından söz ettiren mekanda, başarılı performanslarıyla tanınan Sedat Kılınç sahne alıyor. DJ setleriyle geceye tempo kazandıran Kılınç'ın performanslarına zaman zaman canlı müzik programları, dans şovları ve oryantal gösteriler de eşlik ediyor.

Alanya'nın eğlence hayatında kendine özgü bir yer edinen Ay'La Food & More, günün her saatine hitap eden konseptiyle yerli ve yabancı misafirlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Lezzetli sofralar, kaliteli müzik ve eğlenceli organizasyonları bir araya getiren mekan, yaz sezonunun en çok konuşulan adreslerinden biri olarak öne çıkıyor. (Mehmet TUNÇ)