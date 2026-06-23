Alanya Belediyesi, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV) iş birliğiyle düzenlenen “Hayat Dolu Buluşmalar” etkinlik serisinin son durağı Kızlarpınarı Mahallesi oldu. Kadınların sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını desteklemek, bilgiye erişim imkanlarını artırmak ve dijital okuryazarlık konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Kızlarpınarı Mahalle Muhtarı Zeynep Polat Gülçelik’in ev sahipliğinde düzenlenen programda kadınlar ve genç kızlar bir araya geldi. Katılımcılar, hem günlük yaşamda karşılaşılan dijital uygulamalar hem de teknolojinin bilinçli kullanımı konusunda bilgilendirildi.

Dijital dünyada bilinçli birey olmanın önemi anlatıldı

Etkinlik kapsamında uzmanlar tarafından dijital okuryazarlığın önemi, güvenli internet kullanımı, sosyal medya farkındalığı ve bilgiye erişim yolları hakkında sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcılara, dijital platformların eğitimden iş hayatına, sosyal yaşamdan kişisel gelişime kadar birçok alanda sunduğu fırsatlar anlatıldı.

Özellikle kadınların dijital becerilerini geliştirmelerinin hem bireysel hem de toplumsal açıdan önemli katkılar sağlayacağı vurgulandı. Teknolojinin doğru ve bilinçli kullanılmasıyla kadınların sosyal ve ekonomik hayatta daha güçlü bir konuma gelebileceği ifade edildi.

Kadınların güçlenmesine yönelik mesajlar verildi

Program boyunca kadınların eğitim, istihdam ve sosyal yaşamda daha aktif yer almasının önemine dikkat çekildi. Katılımcılarla gerçekleştirilen sohbetlerde kadınların karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve toplumsal yaşamda üstlenebilecekleri roller üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Etkinlikte ayrıca kişisel gelişim, aile içi iletişim, çocuk eğitimi ve sosyal dayanışma konularında da bilgilendirmeler yapıldı. Kadınların bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkan sağlayan buluşma, samimi bir ortamda gerçekleşti.

Toplumsal farkındalık hedefleniyor

Alanya Belediyesi, ÇYDD ve AÇEV iş birliğiyle sürdürülen “Hayat Dolu Buluşmalar” etkinliklerinin temel amacının kadınların yaşamın her alanında daha güçlü bireyler olarak yer almalarına katkı sunmak olduğu belirtildi. Eğitim ve farkındalık çalışmalarının farklı mahallelerde de devam edeceği ifade edilirken, kadınların sosyal yaşama katılımını artıracak projelerin sürdürüleceği kaydedildi.

Kızlarpınarı Mahallesi’nde gerçekleştirilen buluşma, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)