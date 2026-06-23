Alanya Kaymakamlığı’nda gerçekleşen buluşmada Kaymakam Öztürk, milli sporcu Hüseyin Dolu’nun elde ettiği başarıların yalnızca ailesi ve antrenörleri için değil, tüm Alanya için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti. Sporun gençlerin gelişimindeki önemine dikkat çeken Öztürk, başarılı sporcuların her zaman desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

ALANYA’NIN GURURU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Küçük yaşlardan itibaren Muaythai sporuyla ilgilenen ve katıldığı çok sayıda organizasyonda önemli dereceler elde eden Hüseyin Dolu, son yıllarda gösterdiği performansla milli takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Disiplinli çalışması, azmi ve mücadeleci kimliğiyle dikkat çeken genç sporcu, hem ulusal hem de uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Alanya’yı başarıyla temsil etmeyi sürdürüyor.

Kaymakam Öztürk, genç sporcuların elde ettiği her başarının diğer gençlere de örnek olduğunu belirterek, sporun kötü alışkanlıklardan uzak durmada ve sağlıklı nesiller yetiştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini söyledi.

MOLDOVA SINAVI ÖNCESİ MORAL ZİYARETİ

Ziyarette, 11 Temmuz’da Moldova’da gerçekleştirilecek önemli müsabaka da gündeme geldi. Milli sporcu Hüseyin Dolu’nun ülkemizi temsil edeceği organizasyon öncesinde başarı dileklerini ileten Kaymakam Öztürk, genç sporcunun bu mücadeleden de başarıyla ayrılacağına inandığını ifade etti.

Öztürk, “Ülkemizi ve Alanya’mızı başarıyla temsil eden sporcularımızla gurur duyuyoruz. Hüseyin kardeşimizin bugüne kadar elde ettiği başarıların devam edeceğine inanıyorum. Moldova’daki müsabakada kendisine üstün başarılar diliyorum” dedi.

ANTRENÖRLERİ VE AİLESİ DE YANINDAYDI

Ziyarette milli sporcu Hüseyin Dolu’ya en büyük destekçileri de eşlik etti. Sporcunun babası Mustafa Dolu, Bademağacı Mahalle Muhtarı Hidayet Tufan ile antrenörleri Muhammed Özler ve Arif Azak da görüşmede hazır bulundu.

Antrenörler, Hüseyin Dolu’nun yoğun bir hazırlık süreci geçirdiğini ve Moldova’daki organizasyona en iyi şekilde hazırlandığını ifade ederek, hedeflerinin yeni başarılar elde ederek Türk bayrağını uluslararası arenada dalgalandırmak olduğunu belirtti.

SPORA DESTEK MESAJI

Kaymakam Şakir Öner Öztürk, Alanya’da sporun her branşta gelişmesi için çalışmaların sürdüğünü belirterek, başarılı sporculara verilen desteğin artarak devam edeceğini söyledi. Gençlerin sporla iç içe büyümesinin önemine dikkat çeken Öztürk, Alanya’nın birçok branşta olduğu gibi dövüş sporlarında da önemli sporcular yetiştirmeye devam ettiğini ifade etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona ererken, milli sporcu Hüseyin Dolu’ya Moldova’daki kritik müsabaka öncesinde moral ve motivasyon desteği verilmiş oldu. (Mehmet TUNÇ)