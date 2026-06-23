Alanya Kaymakamlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen toplantıda, geçmiş yıllarda meydana gelen orman yangınlarına ilişkin veriler incelenerek risk oluşturan bölgeler ve olası senaryolar üzerinde duruldu. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar, düşük nem oranı ve insan kaynaklı riskler nedeniyle yangınlarla mücadelede alınacak önleyici tedbirlerin önemi vurgulandı.

Kurumlar hazırlıklarını değerlendirdi

Toplantıda ilgili kurumların sorumluluk alanları gözden geçirilirken, yangın sezonuna yönelik hazırlık süreçleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. Orman yangınlarına hızlı ve etkin müdahale edilmesi amacıyla ekipman, personel ve koordinasyon çalışmalarının durumu değerlendirildi.

Kurum temsilcileri, yangınlara karşı yürütülen hazırlıklar, eğitim faaliyetleri, devriye çalışmaları ve farkındalık oluşturacak uygulamalar hakkında komisyona bilgi verdi.

Kaymakam Öztürk’ten koordinasyon vurgusu

Toplantıda konuşan Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, orman yangınlarının önlenmesi ve etkili mücadele edilmesinde kurumlar arası iş birliğinin büyük önem taşıdığını belirtti. Tüm kurumların görev ve sorumluluklarını eksiksiz yerine getirmesi gerektiğini ifade eden Öztürk, yangın sezonuna tam hazırlıklı girilmesi yönünde talimat verdi.

Kaymakam Öztürk, özellikle önleyici çalışmaların hızlandırılması, riskli bölgelerde gerekli tedbirlerin artırılması ve vatandaşların bilinçlendirilmesine yönelik faaliyetlerin önemine dikkat çekti.

Amaç riskleri en aza indirmek

Toplantıda, orman yangınlarının çıkmadan önlenmesi, erken müdahale kapasitesinin artırılması ve kurumlar arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da görüşüldü. Alınan kararlarla birlikte yaz sezonu boyunca Alanya genelinde yangın riskinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Komisyon toplantısı, kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve uygulanacak tedbirlerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi. (Mehmet TUNÇ)