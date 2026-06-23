Kaymakamlık tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 5 Haziran 2026 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 16 Haziran 2026 tarihine kadar ödenmemiş bulunan vergi borçları için taksitlendirme başvurusu yapılabilecek. Uygulamanın, ekonomik yükümlülüklerini yerine getirmekte zorlanan mükelleflerin borçlarını daha rahat ödeyebilmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

Başvurular dijital ortamda yapılabilecek

Vatandaşların işlemlerini hızlı ve kolay bir şekilde tamamlayabilmeleri için başvurular Dijital Vergi Dairesi sistemi üzerinden alınacak. Böylece mükellefler herhangi bir vergi dairesine gitmeden, internet üzerinden güvenli bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, dijital sistem sayesinde hem zamandan tasarruf sağlanacağını hem de işlemlerin daha hızlı sonuçlandırılacağını ifade etti.

Son tarih 31 Ağustos

Taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen mükelleflerin başvurularını en geç 31 Ağustos 2026 tarihine kadar tamamlamaları gerekiyor. Kaymakamlık, belirtilen sürenin ardından yapılacak başvuruların değerlendirmeye alınamayacağını hatırlatarak vatandaşları son tarihi kaçırmamaları konusunda uyardı.

Hak kaybı yaşanmaması için çağrı

Alanya Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, vergi borcu bulunan vatandaşların ve işletmelerin hak kaybına uğramamaları için başvurularını zamanında yapmalarının önem taşıdığı vurgulandı. Özellikle ödeme güçlüğü yaşayan mükelleflerin bu fırsattan yararlanarak borçlarını daha uygun koşullarda yapılandırabilecekleri belirtildi.

Detaylı bilgi almak ve başvuru işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşların Dijital Vergi Dairesi'nin resmi internet adresini ziyaret edebilecekleri kaydedildi.