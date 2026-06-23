Şampiyona boyunca başarılı sonuçlara imza atan sarı-siyahlı ekip, grup aşamasında oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak namağlup lider olarak üst tura yükseldi. Sahaya yansıttığı mücadeleci oyun, takım disiplini ve kazanma arzusu ile dikkat çeken MASK’ın minik sultanları, eleme maçlarında da başarı grafiğini sürdürdü.

RAKİPLERİNİ TEK TEK ELEDİLER

Eleme turunun ilk maçında Muratpaşa Belediyespor ile karşılaşan MASK Spor Kulübü, rakibine set vermeden mücadeleyi 2-0 kazanarak yoluna devam etti. Bir sonraki turda Antalya 1907 karşısına çıkan Alanya temsilcisi, etkili servisleri ve başarılı savunmasıyla rakibini yine 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde ise turnuvanın güçlü ekiplerinden Alanya Belediyespor ile karşı karşıya gelen MASK Spor Kulübü, çekişmeli geçen mücadelede rakibini 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Büyük heyecana sahne olan karşılaşmada minik sporcuların ortaya koyduğu mücadele izleyenlerden alkış aldı.

ALANYA DERBİSİNİ KAZANIP FİNALE ÇIKTILAR

Yarı finalde bir başka Alanya temsilcisi olan ERSE Spor Kulübü ile karşılaşan MASK Spor Kulübü, zorlu mücadeleden 2-1 galip ayrılarak finale yükselme başarısı gösterdi. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada ortaya koyduğu takım oyunu ve mücadele gücüyle dikkat çeken MASK, final biletini alan taraf oldu.

Finale yükselerek önemli bir başarı elde eden minik sporcular, sezon boyunca gösterdikleri performansla voleybol camiasının da takdirini topladı.

ALANYA’NIN GURURU OLDULAR

Turnuva boyunca ortaya koydukları performansla dikkat çeken MASK Spor Kulübü Mini Kız Voleybol Takımı, elde ettiği sonuçlarla Alanya’nın gururu olmayı başardı. Sporcuların disiplinli çalışmaları, teknik ekibin özverili katkıları ve ailelerin desteği başarının temel taşları arasında gösterildi.

Kulüp yetkilileri, sporcuların gösterdiği azim ve mücadeleden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, takımın bu noktaya gelmesinde emeği bulunan antrenörlere, velilere ve destek veren herkese teşekkür etti.

HEDEF ŞAMPİYONLUK

Antalya Mini Voleybol Şampiyonası’nda finale yükselerek önemli bir başarıya imza atan MASK Spor Kulübü Mini Kız Takımı, şimdi gözünü şampiyonluk maçına çevirdi. Hazırlıklarını aralıksız sürdüren sarı-siyahlılar, final karşılaşmasında da başarılı bir sonuç alarak kupayı Alanya’ya getirmeyi hedefliyor.

Alanya’yı en iyi şekilde temsil etmeye devam eden MASK’ın minik sultanları, ortaya koydukları mücadele ve başarıyla geleceğin voleybol yıldızları arasında gösteriliyor. (Mehmet TUNÇ)