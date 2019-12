GZP için St. Maarten örneği

Ceren ŞAHİN

DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında izleyicisiyle buluşan ve Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı, Dim Medya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, duayen gazeteci Mehmet Ali Dim’in hazırlayıp sunduğu İğneli Fıçı’nın bu haftaki konuğu Gazipaşa-Alanya Havalimanı (GZP) TAV İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı oldu. GZP’nin dünü, bugünü ve yarını Dim TV (dimtv.tv) ekranlarında masaya yatırıldı.

1991 YILINDAN 2007’YE UZANAN BİR SERÜVEN

1991 yılından 2007 yılına dek geçen sürede GZP’yi ele alan ve yaşananları aktaran GZP İşletme Koordinatörü Cengiz Aşıklı, “Havalimanı Başmüdürü olarak geldikten sonra Gazipaşa’da bir havalimanı olduğunu öğrendim. Son Başbakan Binali Yıldırım’ın bakan olduğu dönemde birlikte Gazipaşa’ya geldik. Burada Sayın Yıldırım, bir görüşme gerçekleştirdi. Kısa bir süre sonra da Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü havalimanını ihaleye çıkardı. İhale öncesindeki dönemi kuluçka dönemi olarak değerlendirebiliriz” dedi. GZP’nin dünüyle başlayan programın satır başları ise şu şekilde oldu:

‘HAVALİMANI İLE İLGİLİ OLUMSUZ

BİR ALGI YARATILMIŞTI’

Başmüdür olarak geldiğimiz dönemde havalimanı ile ilgili hep olumsuz bir algı yaratılmıştı. Bütün yer görme belgelerini ben imzalıyordum ve süreci biliyordum. Bir önyargı vardı. Gelen bütün şirketlere de ‘Uçak inebilir’ diyordum. Yeter ki burası çok iyi tarif edilsin, çok iyi anlatılsın. O dönem de havalimanının bu şekilde olmasının asıl müsebbibi Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü idi. Asıl önemli olan da ihaleye çıkması ve GZP’yi TAV’ın alması oldu. TAV olmasaydı havalimanı hala atıl vaziyette kalacaktı diyebiliriz. Şüphesiz ki Gazipaşa-Alanya Havalimanı büyük bir nimet. Havalimanı, bu yörenin kalkınmasında zincirin ilk ve en önemli halkasıdır.

‘DÜNYAYA ENTEGRE OLAN TEK SEKTÖR HAVACILIK’

Dünyaya entegre olan tek sektör havacılık sektörü. Bu sektör dünyanın her yerinde aynı. Hal böyle olunca da daha çok gelişmeye ve iyileştirmeleri yapmaya ihtiyacımız vardı. Hala var. Biz havalimanını aldığımız zaman bin 200 metre bir pist vardı. Bir tane apron vardı. Biz havalimanını aldığımızda bir strip saha yoktu. Apron bir uçaklıktı. 3 uçağa çıkardık. Milli Sivil Havacılık Güvenlik Programı için çevre çitlerinin yapılması gerekiyordu. Yapıldı. 4 etap kamulaştırma yapıldı. En önemlisi apron alanının büyütülüp, yan tarafına itfaiye ve yakıt istasyonunun yapılmasıydı. Yapılan kamulaştırmalar apronlar ve strip sahanın oluşturulması için yapılan kamulaştırmalar oldu.

GZP’NİN İLKERİ BORA JET VE TRANSAVİA

12 Temmuz 2010’da Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan gerçekleştirilen tarifeli ilk uçuşlar iç hatlarda Bora Jet, dış hatlarda ise Transavia oldu. 28 Nisan 2011’de inen ilk Transavia jet motorlu uçağın ve 1 yıl sonra da Corendon’a ait uçağın yine Gazipaşa Havalimanı’na inişi birer milattır. Biz hep ilkleri yaşadık.

‘EN RAĞBET GÖREN UÇAKLAR HAVALİMANIMIZDA’

Dünyada en çok rağbet gören uçaklar şu an havalimanımıza inen uçaklar. Çift koridorlu uçaklar kıtalar arası olan uçaklar. Daha çok Avrupa ve Rusya pazarlarına hitap ettiğimiz için buna pek gerek duyulmuyor. Antalya’ya çift koridorlu uçak getirebilirler. Çünkü Antalya’nın alanı daha büyük. Gazipaşa sadece kendi yöresine hitap ediyor.

‘İFLAS EDEN HAVAYOLU ŞİRKETLERİ SAYILARI ETKİLEDİ’

Kente gelen turist sayılarının artmasına rağmen havaalanındaki sirkülasyonun azalmasının sebeplerinden biri havayolu şirketleri. Bazı havayolu şirketleri iflas etti. Bu iflas eden havayolu şirketlerinin yerinin anında dolması mümkün değil. Örneğin Ukrayna’dan 366 sefer bekliyorduk. Fakat hiç sefer olmadı. Bazı havayolu şirketlerinin seferleri iptal edildi. Havayolu şirketlerinin ticari davranmalarından kaynaklı bazı sıkıntılar oldu.

‘TAV ANCAK 2028’DE KAR ETMEYE BAŞLAYACAK’

TAV, GZP’ye 75 milyon Euro harcadı. Sadece 40 milyon TL tünel için harcandı. Yapılan kamulaştırmaların tapusu DHMİ’ye veriliyor. Yolcu sayısı 1,5 milyona ulaşırsa TAV ancak 2028’de kara geçebilecek. TAV sürekli proje hazırlığı içerisinde. İran’a marttan itibaren günde 2 kez sefer planlanıyor. İran bizim için çok büyük bir potansiyel. Seferler artarak devam edecektir. Gazipaşa’ya teveccüh her geçen gün artıyor. 2 milyon yolcu potansiyelimiz var.

TAV ANTALYA’YI ALINCA ALANYA’YI

İKİNCİ PLANA MI ATTI?

Böyle bir şey mümkün değil. Şu an ki genel müdürümüzle GZP’ye gelmeleri için kapı kapı dolaştık. Büyük tur şirketleriyle görüştük. Her havalimanı kendi pörtföyünü kendi oluşturur. Neresi olursa olsun herkes yolcu kapasitesini arttırmaya çalışacaktır.

GZP’NİN YARINLARI İÇİN KRİTİK ÖRNEK: ST. MAARTEN

Duayen gazeteci Dim, St. Maarten Havalimanı ve GZP’nin coğrafi benzerliklerine dikkat çektiği programda, St. Maarten gibi GZP pistinin de tek yönlü değil, çift yönlü olabileceğini söyledi. Dim’in ‘Gazipaşa’ya haksızlık mı ediliyor?’ diyerek sorduğu soruyu cevaplayan Aşıklı “O yönde bir çalışmamız olmadı. Bu benim için değerli bir bilgi” diyerek ilerleyen süreçte konuya ilişkin çalışmaların yapılacağını kaydetti. Böylece GZP’nin yarını için kritik bir noktaya da işaret edilmiş oldu.