Çamaşır asarken balkondan düşen genç kız öldü

Alınan bilgiye göre, merkez Bahçelievler Mahallesi 1419. Sokak'taki bir apartmanın 9. katının balkonunda çamaşır asan Öznur Olgaç (18), dengesini kaybederek beton zemine düştü.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Olgaç'ı Siirt Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olgaç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Olgaç'ın hayatını kaybettiği haberini alan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi.

