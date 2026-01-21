OLAY NASIL YAŞANMIŞTI?

26 Eylül 2025’te Yalova’nın Çınarcık ilçesi Harmanlar Mahallesi’nde bulunan apartmanın 5’inci katındaki kapalı terasta, Güllü’nün kızı ve bir arkadaşıyla birlikte olduğu sırada pencereden düşerek hayatını kaybettiği bildirilmişti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında kızı Tuğyan Ülkem Gülter, “kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU: “DIŞ KUVVET VE TEMAS”

8 Ekim’de olay yerinde yapılan keşif sonrası hazırlanan bilirkişi raporunda, Güllü’nün geriye doğru düşebilmesi için dengesini bozacak bir dış kuvvet ve temasın gerekli olduğu belirtildi. Raporda ayrıca:

İntihar düşüncesine dair herhangi bir bulguya rastlanmadığı ,

Sanatçının evde güvenlik önlemleri aldığı tespit edildi.

AĞIR İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Güllü’nün yakın arkadaşı Özlem Kara, sanatçının kızından korktuğunu ve zaman zaman ciddi tehditlere maruz kaldığını iddia etti. Kara, Güllü’nün kendisine, kızının para vermemesi halinde torununu organ mafyasına satmakla tehdit ettiğini anlattığını öne sürdü.

Kara ayrıca:

Güllü’nün evde zaman zaman tedirginlik yaşadığını,

Uykusundan uyandığında kızını ayak ucunda gördüğünü ve bunun kendisinde ölüm korkusu yarattığını,

CEZAEVİ İDDİALARI

“Kasten öldürme” suçlamasıyla Gebze Kadın Cezaevi’ne gönderilen Tuğyan Ülkem Gülter’in, koğuşta diğer tutuklular tarafından protesto edildiği ileri sürüldü. İddiaya göre tutuklular, yüksek sesle Güllü şarkıları dinleterek tepki gösterdi. Gülter’in yemek yemediği ve psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiği de öne sürüldü.

Soruşturma çok yönlü olarak sürdürülürken, Kervan Emiroğlu’nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.