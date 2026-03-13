ALANYA’da Hotel Kat Hizmetleri Eğitimi ve Dekorasyonu Derneği (HOTED), kuruluşundan bu yana sürdürdüğü geleneksel iftar buluşmasını bu yıl da gerçekleştirdi. Derneğin üyeleri ve davetlileri, Alanya Lezzet Kebap Evi Restaurant’ın sıcak atmosferinde aynı sofrada buluşarak Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu paylaştı. Geceye Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı Ferit Kesen ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, TÜRSAB Alanya 2. Başkanı Kerim Yılmaz, Alanya Gastronomi Yıldızları Başkanı Hidayet Kızıları, HOTED yönetimi, dernek üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

TOPUZEL’DEN TEŞEKKÜR

Gecede konuşan HOTED Başkanı Sevgi Topuzel, geleneksel iftar buluşmasının bu yıl 19’uncusunu gerçekleştirdiklerini belirterek organizasyona destek veren herkese teşekkür etti. Topuzel, “İftar yemeğimizin sponsorları Ali Bozar ve Ramazan Maşa başta olmak üzere, geceye katkı sağlayan ve davetimize icabet eden tüm dostlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

SPONSORA ÇİÇEK TAKDİM EDİLDİ

Topuzel ayrıca gecenin sponsorlarından Onurhan Buklet yetkililerine HOTED camiası adına teşekkür ederek çiçek takdim etti. Program, davetlilerin sohbet ettiği ve hatıra fotoğrafları çekildiği samimi bir atmosferde sona erdi. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi