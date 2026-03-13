Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kamuoyuna açık güvenilir gıda listesi yeniden güncellendi. Son açıklamayla birlikte listeye 13’ü sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 64 yeni ürün eklendi. Güncellemede yer alan ürünler arasında kıyma, bal, sucuk, zeytinyağı, yoğurt ve siyah çay gibi günlük tüketimde sıkça tercih edilen gıdalar bulunuyor.

Liste, özellikle marketten, kasaptan ve açık satış noktalarından alışveriş yapan tüketiciler açısından dikkat çekici. Antalya ve Alanya gibi yoğun nüfus ve turizm hareketliliği olan bölgelerde, gıda güvenliği başlığı hem yerel halkı hem de işletmeleri doğrudan ilgilendiriyor.

ÖNE ÇIKAN TESPİTLER

Bakanlığın yayımladığı son güncellemede bazı ürünlerde dikkat çeken uygunsuzluklar yer aldı. Buna göre bir markanın “dana sucuk” ibaresiyle satışa sunduğu üründe sakatat tespit edildi. Bir başka üründe ise “siyah çay” etiketiyle satış yapılmasına rağmen gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

Listede ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait aşhanede sunulan et kavurma ürününde de tek tırnaklı eti tespit edildiği bilgisi yer aldı. Bu başlık, kamu kurumları ve toplu yemek hizmeti veren yerlerde denetim hassasiyetini yeniden gündeme taşıdı.

TÜKETİCİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Taklit ve tağşiş, yalnızca etikete aykırı içerik anlamına gelmiyor. Bazı durumlarda doğrudan halk sağlığını riske atan sonuçlar da doğurabiliyor. Özellikle et ve süt ürünleri, bal, yağ ve içecek gruplarında yapılan içerik değişiklikleri; hem tüketicinin cebini hem de güven duygusunu etkiliyor.

Alanya, Antalya, Manavgat ve Gazipaşa hattında yaşayan tüketiciler için bu liste aynı zamanda pratik bir kontrol rehberi niteliği taşıyor. Uzman denetim raporlarına dayanan bu açıklamalar, alışveriş öncesi ürün adı, marka ve işletme bilgisi kontrolünün önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

İŞLETMELER İÇİN DE UYARI NİTELİĞİNDE

Turizm kentlerinde gıda güvenilirliği yalnızca bireysel tüketim meselesi değil, aynı zamanda ticari itibar konusu. Restoranlar, kasaplar, kahvaltı salonları, toplu yemek üreticileri ve zincir satış noktaları açısından denetimlerde ortaya çıkan her olumsuz kayıt, doğrudan güven kaybına yol açabiliyor.

Bu nedenle sektör temsilcileri açısından da ürün tedarik zinciri, etiket doğruluğu ve laboratuvar uygunluğu her zamankinden daha kritik hale geliyor.

LİSTE NEREDEN KONTROL EDİLİR?

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan ürünlerle sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları kamuoyuna guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresi üzerinden duyuruyor. Tüketiciler, güncel listeleri ürün grubu ve firma bilgisine göre bu sistem üzerinden inceleyebiliyor.

Yetkililer, özellikle ambalajsız ya da kaynağı belirsiz ürünlerde daha dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Ucuz fiyat, yanıltıcı etiket ve eksik işletme bilgisi bulunan ürünlerde riskin daha yüksek olabileceği değerlendiriliyor.