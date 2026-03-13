Türkiye’nin en önemli aydınlarından biri olan 78 yaşındaki tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, günlerdir süren yaşam savaşını ne yazık ki kaybetti. Geçtiğimiz perşembe günü rahatsızlanarak İstanbul Topkapı’daki bir hastaneye kaldırılan ve bir süredir entübe durumunda olan usta ismin vefatı, tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da büyük bir şok ve üzüntüyle karşılandı. Alanya'daki kültür, eğitim çevreleri ve tarih meraklıları, bu yeri doldurulamaz kaybın ardından derin bir yasa boğuldu.

GİZLİ TUTULAN HASTANE SÜRECİ VE ACI SON

İlk günlerde kamuoyundan saklı tutulan hastane süreci, ünlü tarihçinin durumunun ağırlaşması ve yoğun bakıma alınmasıyla gün yüzüne çıkmıştı. CNN Türk muhabiri Yağmur Yılman'ın daha önce kamuoyuna aktardığı detaylara göre, usta yazarın sağlık krizinin temelleri ocak ayında atılmıştı. O dönem geçirdiği prostat ameliyatının ardından taburcu edilen Ortaylı'nın, ilerleyen yaşı ve sarsılan bağışıklık sistemi nedeniyle zorlu bir iyileşme süreci geçirdiği biliniyordu.

YORGUN DÜŞEN BEDENİ DAHA FAZLA DAYANAMADI

Sadece prostat rahatsızlığı değil, aynı zamanda haftanın üç günü aldığı diyabet tedavisi de Ortaylı’nın direncini ciddi şekilde sınamaktaydı. Geçen perşembe günü bilinci açık bir şekilde hastaneye gitmesine rağmen aniden solunum sıkıntıları baş gösterince vakit kaybedilmeden yoğun bakıma alındı. Solunum yetmezliğinin kritik bir eşiği aşması üzerine entübe edilen Ortaylı'nın yorgun düşen organları, uzman hekimlerin tüm çabalarına rağmen daha fazla dayanamadı.

AİLESİNİN UYARILARI VE GERİDE BIRAKTIĞI DEV MİRAS

Kritik süreç boyunca sosyal medyada yayılan spekülasyonlara ve asılsız iddialara karşı ailesi resmi hesaplardan uyarılar yapmış, kamuoyundan yalnızca dualarını eksik etmemelerini istemişti. Ancak beklenen o umutlu haber gelmedi. Kendine has sert ama sürükleyici hitabeti, derin akademik bilgisiyle Türkiye'de tarihi popülerleştiren Prof. Dr. Ortaylı; "İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı", "Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek", "Tarihin İzinde" ve "Bir Ömür Nasıl Yaşanır" gibi dev eserler bıraktı. Alanya yerelinde okullarda, kütüphanelerde ve kültür sohbetlerinde her daim referans kabul edilen bu eserler, usta tarihçinin sesini gelecek nesillere taşımaya devam edecek.