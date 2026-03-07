İzmir’in Buca ilçesinde bir apartmanda yaşayan vatandaşlar, komşularının yıllardır süren saldırgan davranışları nedeniyle huzursuz. Kapılara dışkı sürülmesi, asansöre çöp atılması ve biber gazı sıkılması gibi olaylar güvenlik kameralarına da yansıdı.

APARTMAN SAKİNLERİ YILLARDIR AYNI SORUNLA YAŞIYOR

İzmir’in Buca ilçesinde apartman sakinleri, aynı binada yaşayan M.D. isimli kadının davranışları nedeniyle zor günler geçirdiklerini söylüyor. Bina sakinlerinin iddiasına göre psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadın, zaman zaman komşularının kapısına çöp bırakıyor, kapılara dışkı sürüyor ve biber gazı sıkıyor.

Uzun süredir devam eden olaylar nedeniyle apartmanda yaşayanların ciddi bir huzursuzluk yaşadığı belirtiliyor. Apartman sakinleri, yaşananların güvenlik kameraları tarafından da kaydedildiğini ifade ediyor.

“BİR KİŞİ YÜZÜNDEN TÜM APARTMAN RAHATSIZ”

Binaya yaklaşık bir ay önce taşındığını söyleyen apartman sakini Zeynep Akil, kısa sürede yaşanan olaylara tanık olduklarını belirterek, “Binada sürekli bağırma sesleri geliyor, çöpler etrafa saçılıyor. Kapılara pislik sürülüyor. Çocuğum korkudan uyuyamaz hale geldi” dedi.

Akil, apartmanda yaşayan herkesin huzur içinde yaşamak istediğini ancak yaşanan olaylar nedeniyle çocukların bile sokağa çıkmaya çekindiğini dile getirdi.

“KAPIMIZI AÇMAYA BİLE KORKUYORUZ”

Bir başka apartman sakini ise yaşananların yıllardır sürdüğünü belirterek, “Kapıya gidince biber gazı sıkılacak diye korkuyoruz. Kapımıza dışkı sürüyor. Karakola defalarca gittik ama raporu olduğu için işlem yapılamıyor” ifadelerini kullandı.

Apartman sakinleri, yaşanan olayların özellikle çocuklar üzerinde psikolojik etkiler bıraktığını ve artık kalıcı bir çözüm bulunmasını istediklerini söyledi.

YÖNETİCİ: “EN AZ 8-9 MAHKEME DOSYASI VAR”

Site yöneticisi Hüseyin Ateş ise olayların yıllar öncesine dayandığını belirterek, aidat tartışmasından sonra sorunların başladığını iddia etti. Ateş, “Babası kızını yönlendiriyor. Kapımın önüne dışkı döktürdü. En az 8-9 mahkeme dosyası var ama sorun hâlâ çözülmedi” dedi.

Vatandaşlar, yaşananların artık dayanılmaz hale geldiğini belirterek yetkililerden acil çözüm talep ediyor.

BENZER OLAY ALANYA’DA DA YAŞANMIŞTI

Bu tür olaylar daha önce Antalya Alanya'da da gündeme gelmişti. İddiaya göre yabancı uyruklu bir kadın, apartman komşularının kapılarına dışkı sürmüş ve tehdit içerikli yazılar bırakmıştı. O olay da mahalle sakinleri arasında büyük tedirginlik yaratmış, konu polis ekiplerine kadar taşınmıştı.

Apartman yaşamında yaşanan bu tür olaylar, özellikle büyük şehirlerde “komşu terörü” olarak adlandırılan yeni bir sosyal sorun başlığını da yeniden gündeme taşıyor.