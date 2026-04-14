İçişleri Bakanlığı’na bağlı mülkiye müfettişlerinin yaptığı incelemenin ardından, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında idari yönden soruşturma izni verildi. Sürecin, 2023 genel seçimleri döneminde Karabük’te düzenlenen bir mitingde Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) ait araçların bulunduğu iddialarına dayandığı belirtiliyor.

Edinilen bilgilere göre Bakanlık, inceleme raporları doğrultusunda dosyayı yargı sürecine taşıyacak adım olarak soruşturma yürütülmesine onay verdi. İddialar, kamu kaynaklarının seçim kampanyasıyla ilişkilendirildiği tartışmalar üzerinden gündeme geldi.

Bu arada kararın kamuoyuna yansımasının ardından ABB de yazılı bir açıklama yayımladı. Belediyenin açıklamasında, soruşturma izninin gerekçesine itiraz edilerek hukuki dayanakların tartışmalı olduğu savunuldu.

ABB, karar metninde “emir-komuta zinciri” içinde Yavaş’ın doğrudan talimat verdiğine ilişkin somut bir tespit bulunmadığını öne sürdü. Açıklamada, metinde “ilgili emir ve talimat verdiğine dair bir bilgi ve bulguya rastlanmamış” denilmesine rağmen, herhangi bir açık talimat, görevlendirme ya da doğrudan fiil ortaya konulmadan sorumluluk yüklenmeye çalışıldığı ifade edildi.

Belediyenin değerlendirmesinde, sorumluluğun “bilgisi dışında gerçekleşmiş olmasının beklenemeyeceği” şeklindeki bir varsayıma dayandırıldığı vurgulandı; yani…

Soruşturma izninin, idari süreçte atılmış bir adım olduğu; iddiaların yargı aşamasında ele alınacağı kaydediliyor.

Günlük hayatta vatandaşın en çok sorduğu şey şu: Belediye bütçesinden çıkan her harcama, sonuçta fatura gibi yine kamu hizmetlerine ve kaynakların kullanımına dönüyor; bu nedenle benzer iddialar yerelde de yakından izleniyor.

Süreç İçişleri Bakanlığı ve ilgili yargı mercilerinin değerlendirmesiyle ilerleyecek.