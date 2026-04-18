İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verileri doğrultusunda Türkiye genelinde 20 il için kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu. Yapılan resmi açıklamaya göre, özellikle Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun belirli kesimlerinde şiddetli hava olayları bekleniyor.

AKDENİZ VE GÜNEYDOĞU İÇİN ALARM

Bakanlık tarafından yayımlanan uyarı metnine göre; Şanlıurfa, Adıyaman, Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari, Osmaniye, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ile Malatya ve Elazığ’ın güney ilçelerinde kuvvetli yağış öngörülüyor. Diyarbakır'ın batısı, Batman'ın güneyi ve Mardin'de yağışların çok kuvvetli seviyeye çıkacağı belirtildi. Siirt, Şırnak, Diyarbakır’ın doğusu ve Batman’ın kuzey kesimlerinde ise durumun yer yer şiddetli olacağı aktarıldı. Öte yandan, Ankara çevrelerinde de sağanak yağışların etkisini artıracağı bildirildi.

ALANYA VE ÇEVRESİNE OLASI YANSIMALARI

Uyarı listesinde Alanya'nın doğu komşuları Mersin ve Adana da yer alıyor. Akdeniz hattında beklenen bu kuvvetli yağış ve toz taşınımı hareketliliğinin, Alanya ve çevresindeki hava değişimlerine olası yansımaları yakından takip ediliyor. Özellikle toz taşınımına bağlı çamur şeklinde yağış ihtimali, bölgedeki muz ve avokado üreticileri ile sera faaliyetleri yürüten çiftçiler için önem taşıyor.

RİSKLERE KARŞI TEDBİR ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığı, beklenen hava muhalefeti nedeniyle vatandaşları muhtemel tehlikelere karşı uyardı. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar yetkililerin dikkat çektiği başlıca riskler arasında bulunuyor. Ayrıca yağış anında ortaya çıkabilecek kuvvetli rüzgar ile çamur yağışına karşı resmi kurumların yapacağı anlık duyuruların mutlaka dikkate alınması gerektiği vurgulandı.