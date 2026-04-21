2020 yılından bu yana kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel, “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlamasıyla tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkarıldı.

SORUŞTURMA ERZURUM’DA YÜRÜTÜLÜYOR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Sonel’in emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolü için Erzurum Şehir Hastanesi’ne götürülen Sonel, ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından Sonel, nöbetçi sulh ceza hakimliğine tutuklama talebiyle çıkarıldı.

“YETERLİ ŞÜPHE VAR” VURGUSU

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Erzurum’a gönderilen yazıda, Sonel hakkında suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçunu işlediğine dair yeterli şüphe bulunduğu ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla başlatılan süreçte Sonel’in daha önce açığa alındığı da öğrenildi.

15 ŞÜPHELİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Gülistan Doku’nun kaybolmasına ilişkin genişletilen soruşturma kapsamında, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 15 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma çerçevesinde; kasten öldürme, cinsel saldırı, suç delillerinin yok edilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve suçluyu kayırma gibi ağır suçlamalar yer aldı.

11 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Şüphelilerden aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 11 kişi tutuklanırken, bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.

Dosyada adı geçen kişiler arasında, Gülistan Doku’nun yakın çevresinden isimlerin yanı sıra, bazı kamu görevlilerinin de bulunması soruşturmanın kapsamını genişletti.

6 YILDIR CEVAP BEKLEYEN DOSYA

Munzur Üniversitesi öğrencisi olan Gülistan Doku’dan, 5 Ocak 2020 tarihinden bu yana haber alınamıyor. Ailesinin başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmaları sonuçsuz kalmış, dosya Türkiye gündeminde uzun süre yer almıştı.

Yaşanan son gelişmeler, yıllardır sonuç bekleyen soruşturmada yeni bir sürecin kapısını aralayabilir.