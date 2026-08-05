Alanya'da 8 Ağustos Cumartesi günü planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok mahallede elektrik kesintisi uygulanacak. Sabah saatlerinde başlayacak kesintinin yaklaşık 7 saat sürmesi bekleniyor. Vatandaşların elektronik cihazlarını ve günlük planlarını buna göre hazırlamaları öneriliyor.

BAKIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE KESİNTİ YAPILACAK

Elektrik dağıtım şirketinin duyurusuna göre, Alanya'da 8 Ağustos 2026 Cumartesi günü saat 09.00 ile 16.00 arasında planlı bakım ve tamirat çalışmaları gerçekleştirilecek. Çalışmalar sırasında iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek belirlenen bölgelerde elektrik verilemeyecek.

ETKİLENECEK MAHALLE VE BÖLGELER

Planlı elektrik kesintisinden şu mahalle ve bölgeler etkilenecek:

- Demirtaş Mahallesi (Antalya-Mersin Caddesi) - Kargıcak Mahallesi (Kaplanlar Sokak ve Kaplanlar bölgesi) - Kargıcak Sahil bölgesi - Seki Mahallesi - İsbatlı Mahallesi (Karataş Mevkii) - İshaklı Mahallesi ve bağlı bölgeler

KESİNTİ NE KADAR SÜRECEK?

Planlamaya göre elektrik kesintisi 8 Ağustos Cumartesi günü saat 09.00'da başlayacak ve saat 16.00'da sona erecek. Çalışmaların planlanandan erken tamamlanması halinde elektrik, bölgelere kademeli olarak yeniden verilebilecek.

VATANDAŞLARA UYARI

Kesinti süresince buzdolabı, modem ve hassas elektronik cihazların korunması için gerekli önlemlerin alınması tavsiye ediliyor. Elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan vatandaşların da kesinti saatlerini dikkate alarak hazırlıklı olmaları önem taşıyor.