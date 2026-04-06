UEFA

Avrupa Ligi çeyrek final maçları 9 Nisan 2026 ve 16 Nisan 2026 Perşembe günleri oynanacak ve tüm karşılaşmalar 19.00’da başlayacak. “Avrupa Ligi çeyrek final maçları saat kaçta” diye arayanlar için net cevap bu: İlk düdük 19.00.

Programın aynı saatte toplanması, Alanya’da futbolseverlerin “hangi maçı seçeceğiz” sorusunu da büyütüyor. Özellikle kafelerde ve evde izleme planı yapanlar, yayıncı duyurularını son gün yakından takip ediyor.

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI HANGİ GÜN

Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçları 9 Nisan 2026 Perşembe günü, rövanş maçları ise 16 Nisan 2026 Perşembe günü oynanacak. İki ayaklı eleme sistemi nedeniyle 9 Nisan’daki skorlar, 16 Nisan’daki rövanşların taktiğini doğrudan belirleyecek.

Bu tur, Avrupa Ligi’nde “yarı final yolu” anlamına geldiği için temponun ve oyun disiplininin arttığı bir dönem. Hata payı azalıyor; özellikle deplasman planı, duran top savunması ve kart yönetimi gibi ayrıntılar öne çıkıyor.

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI SAAT KAÇTA

9 Nisan ve 16 Nisan’daki tüm çeyrek final maçları 19.00’da başlayacak. Saatlerin aynı olması, aynı anda birden fazla maç izlemek isteyenler için ikinci ekran (telefon/tablet) alışkanlığını da artırıyor.

Alanya’da özellikle turizm sezonu yaklaşırken, 19.00 saati hem iş çıkışı hem de akşam servisi öncesi/sonrası aralığına denk geldiği için izleme planı yapan işletmelerin rezervasyon ve yayın kurulumlarını erken saatlerde tamamlaması gerekiyor.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde öne çıkan eşleşmeler şöyle: Freiburg - Celta Vigo, Rayo Vallecano - AEK, Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar, Mainz - Strasbourg, Crystal Palace - Fiorentina.

Bu eşleşmelerin ortak noktası, “favori” tanımını zorlaştırması. Kimi eşleşmelerde tempo ve pres, kimilerinde ise geçiş oyunu ve savunma güvenliği belirleyici olacak gibi duruyor.

FREIBURG - CELTA VIGO MAÇI NE ZAMAN

Freiburg - Celta Vigo maçları 9 Nisan 2026 ve 16 Nisan 2026 tarihlerinde oynanacak ve iki maç da 19.00’da başlayacak. İlk ayakta alınacak bir gollük avantaj bile rövanşta oyunu tamamen kilitleyebilir.

Alanya’daki İspanya ligi takipçileri Celta Vigo’yu, Alman futbolu izleyicileri ise Freiburg’un disiplinli yapısını merak ediyor. Bu tarz eşleşmelerde “ilk 20 dakika” genelde turun psikolojisini belirliyor.

RAYO VALLECANO - AEK MAÇI SAAT KAÇTA

Rayo Vallecano - AEK karşılaşmaları 9 ve 16 Nisan’da 19.00’da oynanacak. Bu eşleşme, tribün baskısı ve oyun sertliğiyle öne çıkmaya aday.

Alanya’da Yunan futbolunu takip eden azımsanmayacak bir kitle var; özellikle Avrupa kupalarında komşu ülke takımlarının performansı yakından izleniyor. Rayo’nun evindeki ritim ile AEK’in deplasman planı, eşleşmenin ana hikâyesi olabilir.

SHAKHTAR DONETSK - AZ ALKMAAR MAÇ PROGRAMI

Shakhtar Donetsk - AZ Alkmaar eşleşmesi de 9 ve 16 Nisan’da 19.00’da oynanacak. İki takımın da genç oyuncu havuzu ve hızlı hücum çıkışları, maçların “açık oyun” ihtimalini artırıyor.

Bu tip maçlarda erken gol gelirse, kartlar ve geçiş savunması daha da kritik hale geliyor. Alanya’da iddaa/maç analizi yapan futbolseverler de genelde bu eşleşmeleri “gol olur mu” sorusuyla takip ediyor.

MAINZ - STRASBOURG MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK

Mainz - Strasbourg maçları 9 Nisan ve 16 Nisan’da 19.00’da başlayacak. Alman-Fransız futbol kültürlerinin karşılaşması, taktik disiplin ile fizik gücün dengesi üzerinden okunuyor.

Bu eşleşmede detaylar belirleyebilir: ikinci toplar, kenar ortaları, duran toplar. Rövanşa taşınacak küçük bir avantaj, turu getirebilir.

CRYSTAL PALACE - FIORENTINA MAÇI HANGİ KANALDA

Crystal Palace - Fiorentina maçları 9 ve 16 Nisan’da 19.00’da oynanacak; “hangi kanalda” sorusunun yanıtı ise yayıncı kuruluş duyurularına bağlı. En doğru bilgi için UEFA’nın resmi kanalları ve Türkiye’deki yayıncıların maç günü program akışları takip edilmeli.

Alanya’da özellikle Premier Lig ve Serie A izleyicisi yüksek olduğu için bu eşleşme ayrı bir ilgi çekiyor. Fiorentina’nın topa sahip olma planı ile Palace’ın geçiş oyununu nasıl dengeleyeceği merak konusu.

AVRUPA LİGİ MAÇLARI NEREDEN İZLENİR

Avrupa Ligi maçları için resmi yayın bilgileri, maç haftası yaklaşırken yayıncıların duyurularında netleşiyor. İnternette dolaşan “kesin kanal” paylaşımlarına temkinli yaklaşmak gerekiyor; en sağlıklısı resmi kaynaklar.

Alanya’daki işletmeler açısından da yayın konusu önemli: lisanslı yayın, görüntü kalitesi ve kesintisiz bağlantı, maç akşamı müşteri memnuniyetini doğrudan etkiliyor. Evde izleyenler ise uygulama güncellemelerini ve üyelik paketlerini son güne bırakmıyor.

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NEDEN ÖNEMLİ

Çeyrek final, Avrupa Ligi’nde kupaya giden yolda en kritik eşiklerden biri. Bu turda alınan sonuçlar sadece yarı finali değil, kulüplerin sezon bütçesini ve yaz transfer planını da etkileyebiliyor.

Alanya perspektifinden bakınca, Avrupa kupalarındaki tempo ve taktik trendler Süper Lig’i de dolaylı etkiliyor. Alanyaspor’un ve ligdeki diğer kulüplerin scout ekipleri, özellikle bu seviyedeki maçlarda “uygun maliyetli” oyuncu profillerini yakından izliyor.

ALANYA’DA MAÇ SAATİ FUTBOLSEVERİ NASIL ETKİLİYOR

19.00 başlama saati Alanya’da iş çıkışı trafiği, servis saatleri ve akşam planlarıyla çakışabildiği için maç izleme düzenini şekillendiriyor. Kafeler için bu saat, erken rezervasyon ve ekran sayısı planlaması demek.

Turizm kenti Alanya’da farklı ülkelerden gelen misafirlerin takım tercihleri de atmosferi değiştiriyor. Aynı masada İspanya, İngiltere ve İtalya takımlarını konuşan gruplar görmek şaşırtıcı değil.

MAÇ SONUÇLARI VE İSTATİSTİKLER NEREDEN TAKİP EDİLİR

Maç sonuçları, gol atanlar, kartlar ve resmi istatistikler karşılaşmalar oynandıktan sonra UEFA’nın resmi sayfalarında ve kulüplerin doğrulanmış kanallarında yayınlanıyor. Canlı anlatım için de güvenilir spor uygulamalarının “canlı skor” servisleri tercih ediliyor.

Bu aşamada dikkat edilmesi gereken konu, sosyal medyada dolaşan kadro/ceza/sakatlık iddiaları. Kesinleşmeyen bilgi, maç öncesi beklentiyi yanlış kurabiliyor; özellikle “muhtemel 11” paylaşımlarında.

AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALDE TAKTİK DETAYLAR NEYİ BELİRLER

İki ayaklı elemede en belirgin kırılma noktaları genelde üç başlıkta toplanıyor: ilk maçta yenmeden skor almak, deplasmanda oyun kontrolü kurmak, rövanşta risk-anını doğru seçmek. Teknik direktörler, 180 dakikalık planı tek maç gibi değil, iki ayrı senaryo gibi kurguluyor.

Bazen 0-0 bile avantaj sayılıyor; bazen de 2-1’lik galibiyet, rövanşta “tek golle elenme” stresine dönüşebiliyor. Futbol böyle bir şey.