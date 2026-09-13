ALANYA’da 14 Eylül Pazartesi günü gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin programı belli oldu. Yatırım ve bakım çalışmaları nedeniyle ilçenin farklı noktalarında elektrikler belirli saatler arasında kesilecek.

Kesintilerden Akdam, Avsallar, Oba, Türkler, Şıhlar, Fakırcalı, Çamlıca, Demirtaş, Cumhuriyet, Cikcilli ve Elikesik başta olmak üzere çok sayıda bölge etkilenecek. Çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kuralları gözetilerek gerçekleştirileceği belirtildi.

7 SAATE VARAN KESİNTİ

Akdam Mahallesi Musalar Sokak, Avsallar Mehmet Akif, Avsallar Mahallesi Kadiriler Caddesi, Karaçaltı Caddesi, Zeytinlik, Oba Mahallesi Aliefendi Sokak ile Türkler-Avsallar bölgelerinde 09.00-16.00 saatleri arasında yatırım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak.

Şıhlar Karakise, Şıhlar Merkez, Musturlu Sokak ve Yenialiler Sokak'ta da yatırım çalışmaları kapsamında elektrikler 09.00 ile 16.00 arasında kesilecek.

ÇAMLICA VE FAKIRCALI DA ETKİLENECEK

Kocaveliler Çamlıca Mahallesi, Fakırcalı Hopurlu, Fakırcalı Kuzlatan, Hopurlu Sokak, Kuzlatan Sokak ve Çamlıca Mahallesi’nde de 09.00-16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacak. Bu bölgelerdeki kesintinin nedeni de yatırım çalışması olarak açıklandı.

DEMİRTAŞ’TA 2 SAATLİK KESİNTİ

Demirtaş Cumhuriyet, Eski Antalya Yolu, Akça Sokak ve Siteler Caddesi’nde bakım çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu nedenle bölgede 10.00-12.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

CİKCİLLİ VE CUMHURİYET’TE 15.30’A KADAR

Cumhuriyet Eğriköprü, Limon Sokak, Uçak Çıkmazı Sokak, Cumhuriyet Turunç, Cikcilli 106, Cikcilli Mahallesi 229 Sokak, Hacıbaba Caddesi ve Cikcilli Saraybeleni bölgelerinde bakım çalışması nedeniyle 09.00-15.30 saatleri arasında kesinti yaşanacak.

ELİKESİK’TE ELEKTRİKLER KESİLECEK

Elikesik ve Elikesik Mahallesi’nde de bakım çalışmaları kapsamında 09.00-15.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Planlı çalışmaların tamamlanmasının ardından kesintiden etkilenen bölgelere yeniden enerji verilmesi bekleniyor.