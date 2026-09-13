SAĞLIK Bakanlığı tarafından hazırlanan tütün ürünlerine ilişkin yeni düzenleme taslağı, Türkiye genelinde sigara kullanımından satışına kadar birçok alanda önemli değişiklikler öngörüyor. Henüz taslak aşamasında bulunan düzenlemenin hayata geçmesi halinde Alanya’daki plajlar, işletmeler, oteller ve tütün ürünü satış noktaları da yeni kurallardan doğrudan etkilenecek.

ALANYA PLAJLARINDA SİGARA YASAĞI GÜNDEMDE

Taslağın Alanya açısından en dikkat çeken maddelerinden biri sigara kullanımının yasaklanacağı açık alanların genişletilmesi oldu. Çocuk parkları ve spor alanlarının yanı sıra plajların da sigara yasağı kapsamına alınması planlanıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi halinde özellikle yaz aylarında binlerce kişinin kullandığı Alanya sahillerinde sigara kullanımına ilişkin yeni bir dönem başlayacak.

PAKETLERDE LOGO VE SEMBOL KALKACAK

Taslak kapsamında sigara paketlerinin boyut ve biçimlerinin standart hale getirilmesi öngörülüyor. Paketlerde marka logo ve sembollerinin kullanımının kaldırılması da planlanan değişiklikler arasında bulunuyor.

Tütün ürünlerinin satış noktalarında dışarıdan görünmeyecek şekilde kapalı dolaplarda tutulması da taslakta yer alıyor.

SİGARA ALIRKEN ELEKTRONİK YAŞ KONTROLÜ

Tütün ürünlerinin satışında yaş kontrolünün elektronik sistem üzerinden gerçekleştirilmesi planlanıyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde Alanya’daki tütün ürünü satışı yapan işletmeler de yeni sisteme geçmek zorunda kalacak.

RESTORANLARDA YENİ KURALLAR

Yeme-içme işletmelerinde sigara kullanımına yalnızca belirli şartları karşılayan izole alanlarda izin verilmesi öngörülüyor. Taslağa göre sigara içilebilen bölümlerin işletmenin yüzde 10’unu aşmaması ve 20 metrekareden büyük olmaması planlanıyor.

Bu alanların dışarıdan görünmemesi ve sigara içilen bölümlerde müşterilere servis yapılmaması da gündemdeki kurallar arasında yer alıyor.

OTELLERİ DE YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR

Turizm kenti Alanya açısından dikkat çeken bir diğer düzenleme ise otellerle ilgili. Taslakta otellerde sigara kullanımına yönelik özel odaların yalnızca tütün ürünü kullanan müşteriler için ayrılması öngörülüyor.

2040 İÇİN DİKKAT ÇEKEN HEDEF

Taslakta uzun vadeli hedef olarak 1 Ocak 2040’tan itibaren tütün ve tütün ürünlerinin satışının ve başkalarına sunulmasının tamamen sona erdirilmesi de yer alıyor.

Yeni düzenlemenin bu ay Cumhurbaşkanlığı’nda yapılması planlanan toplantıda gündeme gelmesi, ekim ayında AK Parti grubunda değerlendirilmesi ve kasım ayında TBMM Sağlık Komisyonu ile Genel Kurul sürecine taşınması bekleniyor.

Düzenlemenin henüz taslak aşamasında olduğu, maddelerin yapılacak değerlendirmeler sırasında değişebileceği belirtiliyor.