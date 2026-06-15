Kocaeli, Mersin ve Manisa'da faaliyet gösteren atıştırmalık üreticisi Frito Lay tesislerinde yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmeleri uzlaşmayla sonuçlandı. Tek Gıda-İş Sendikası ile şirket yönetimi arasında varılan anlaşma, 900'den fazla fabrika işçisini kapsıyor.

İmzalanan yeni dönem sözleşmesine göre, çalışanların ücretlerine ilk altı ay için yüzde 26 oranında zam yapıldı. Sendika kaynaklarından aktarılan bilgilere göre, uygulanan bu artışla birlikte tesislerdeki ortalama işçi maaşı 110 bin TL seviyesine ulaştı. Görüşmelerin başında sendika yönetimi, 90 bin TL bandında ücret alan çalışanlar için 45 bin TL seyyanen artış talep etmişti.

SOSYAL YARDIMLARDA ARTIŞ

Ücret artışlarının yanı sıra çalışanların yan haklarında da düzenlemeye gidildi. Tarafların mutabakatı doğrultusunda, işçilere sağlanan yıllık sosyal yardım paketinin toplam tutarı 170 bin TL'ye çıkarıldı. Açıklanan bu rakam, çalışanların yıllık toplam gelirinde maaş harici önemli bir destek kalemi oluşturuyor.

ENFLASYON FARKI NASIL HESAPLANACAK?

Sözleşmenin kapsadığı ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylık dönemler için de net bir zam formülü belirlendiği duyuruldu. İlgili dönemlerdeki maaş artışları, açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına 4 puan eklenerek hesaplanacak. Belirlenen "TÜFE artı 4 puan" formülü, çalışanların alım gücünün resmi enflasyon oranının üzerinde tutulmasını ve olası fiyat dalgalanmalarına karşı reel olarak korunmasını garanti altına alıyor.