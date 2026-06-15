GAZİPAŞA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR

1- Gazipaşa Belediyesine ait aşağıda belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı DİK’nun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.

2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Gazipaşa Belediye Hizmet Binası Toplantı Salonunda Belediye Encümenince yapılacaktır.

3- İhaleye çıkartılan yerlerin tahmini bedeli ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.

4- İsteklilerin veya vekilinin aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte ihale gün ve saatinde ihalenin yapılacağı salonda hazır bulunması veya 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 37 nci maddesi hükümlerine uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü mektupla Gazipaşa Belediyesi İhale Komisyonu Başkanlığı’na ihale saatine kadar göndermeleri şarttır. İstenilen belgeler şunlardır:

4.1. Geçici teminatlarını yatırdıklarına dair makbuz veya belge (Gazipaşa Belediyesi veznesi veya Gazipaşa Belediyesi Başkanlığı Vakıfbank Gazipaşa Şubesi TR71 0001 5001 5800 7292 3630 22 IBAN hesabı),

4.2. İhale Dosya bedelinin ödendiğini gösterir makbuz veya belge (Gazipaşa Belediyesi veznesi veya Gazipaşa Belediyesi Başkanlığı Vakıfbank Gazipaşa Şubesi TR09 0001 5001 5800 7299 4347 59 IBAN hesabı),

4.3. Elektronik tebligat(UETS) adres beyanı (e-devlet üzerinden veya PTT şubelerinden alınabilir),

4.4. Gazipaşa Belediyesi’ne vadesi geçmiş borcu olmadığına dair belge (Gazipaşa Belediyesi Gelirler Müdürlüğü’nden alınacaktır),

4.5.Gerçek kişiler için nüfus kayıt örneği, tüzel kişiler için kayıtlı olduğu oda tarafından onaylanmış tüzel kişiliğin son durumunu gösteren ticaret sicil gazetesi,

4.6.Gerçek kişiler için imza beyannamesi, tüzel kişiler için imza sirküleri,

4.7.İhale tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içinde internet vergi dairesinden alınacak vergi borcu olmadığına dair barkotlu belge veya vergi dairesinden alınacak yazı,

4.8. İhale tarihi itibariyle son 15 (on beş) gün içinde ilgili Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesi üzerinden alınacak borcu olmadığına dair barkotlu belge veya kurum yazısı,

4.9.Vekâleten ihaleye katılacaklar için noter onaylı vekâletname ve vekilin imza beyannamesi,

4.10.Tüzel kişiler için oda kayıt belgesi

4.11. Ortak girişim olarak ihaleye katılınması halinde ortaklarca imzalı ve noter tasdikli ortak girişim beyannamesi (9, 10 ve 11 sıra nolu ihaleler için),

4.12. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olup/olmadığına dair belge, kayıtlı olması halinde rüsum borcu olmadığını gösterir belge (8 sıra nolu ihale için),

4.13. Ticaret Bakanlığı Hal Kayıt Sistemine kayıtlı olanlardan işyerlerinde bulunan mevcut yaş sebze ve meyve ürünleri dışında Hal Kayıt Sistemi’nde stok bulunmadığına dair belge (8 sıra nolu ihale için),

4.14. Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesinin (d) fıkrası gereğince; 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmadığına dair adli sicil kaydına ilişkin ihale tarihinden en fazla 15 gün önce alınmış belge (8 sıra nolu ihale için)

4.15 Gazipaşa Toptancı Hali’nde doğrudan veya dolaylı olarak Sebze ve Meyve Ticareti ve Toptancı Halleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin (g) bendinde tanımı yapılan işyeri bulunmadığına dair belge (8 sıra nolu ihale için).

4.16. D-1 yetki belgesini veya D1 Yetki Belgesine sahip firma ile imzalanmış Acentelik Sözleşmesi (1, 2, 3 ve 4 sıra nolu ihaleler için.)

5. Adi şirketler/ortaklıklar ile iş ortaklıkları ve konsorsiyumlar (8 sıra nolu ihaleye katılamazlar.)

6. İş ortaklıkları ve Konsorsiyumlar (1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sıra nolu ihalelere katılamazlar.)

İhale şartnamesi ve eki belgeler her gün mesai saatleri içerisinde Destek Hizmetleri Müdürlüğünden veya www.gazipasa.bel.tr internet adresinden temin edilebilir. İhale dosya bedeli aşağıda belirtilmiştir. İhaleye katılabilmek için ihale dosyası satın almak zorunludur. 08.06.2026

SIRA NO İHALEYE ÇIKARILAN GAYRİMENKUL KİRA SÜRESİ 1 YILLIK TAHMİNİ KİRA BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT İHALE DOSYA BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ 1 Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan 2 Nolu 13,50 M2'lik Yazıhane 3 Yıl 130.000,00-TL 11.700,00-TL 3.000.00-TL 24.06.2026 14:30 2 Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan 2b Nolu 13,50 M2'lik Yazıhane 3 Yıl 130.000,00-TL 11.700,00-TL 3.000.00-TL 24.06.2026 14:40 3 Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan 2f Nolu 13,50 M2'lik Yazıhane 3 Yıl 130.000,00-TL 11.700,00-TL 3.000.00-TL 24.06.2026 14:50 4 Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan 2c Nolu 13,50 M2'lik Yazıhane 3 Yıl 130.000,00-TL 11.700,00-TL 3.000.00-TL 24.06.2026 15:00 5 Gazipaşa Zeytinada Mahallesi 106 Ada 242 Parsel Nolu Taşınmazın Tarımsal Amaçlı Tarla 3 Yıl 5.150,00-TL 463,50-TL 1.000,00-TL 24.06.2026 15:10 6 Gazipaşa İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi Üzerinde Yer Alan Semt Hali İçerisinde Bulunan 15 Nolu İş Yeri 3 Yıl 66.000,00-TL 5.940,00-TL 2.000,00-TL 24.06.2026 15:20 7 Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan 18 M2'lik 2a Nolu Market 3 Yıl 175.000,00-TL 15.750,00-TL 3.000,00-TL 24.06.2026 15:30 8 Gazipaşa Gazi Mahallesi 79 Ada 42 Parselde Bulunan Gazipaşa Merkez Toptancı Hali İçerisinde Yer alan 90 Nolu Tüccar Ardiyesi 3 Yıl 540.000,00-TL 48.600,00-TL 5.000,00-TL 24.06.2026 15:50 9 İlçemiz Pazarcı Mahallesi Deniz Sahilinde 455391.92y-4014373.51x, 435394.82y-4014374.26x, 435394.32y-4014376.19x, 435391.42y-4014375.44x Koordinatlarında Bulunan 6 M2'lik Su Sporları Organizasyon Yeri 3 Yıl 452.000,00-TL 40.680,00-TL 5.000,00-TL 24.06.2026 16:10 10 Gazipaşa Şehir İçi Aktarma İstasyonunda Bulunan 2/1 Nolu 100 M2'lik Lokanta Dükkanının Ve 174 M2'lik Teras 3 Yıl 750.000,00-TL 67.500,00-TL 5.000,00-TL 24.06.2026 16:30 11 İlçemiz Bakılar Mahallesi Sarısu Mevkiinde Sarısu Parkı İçersinde Yer Alan 1 Nolu 6 M2 Kapalı 64 M2 Açık Alanı Olan Büfe 3 Yıl 198.000,00-TL 17.820,00-TL 5.000,00-TL 24.06.2026 16:50

Neslihan GÜZEL

Hizmetleri Müdürü