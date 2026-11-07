Milli Piyango tarafından düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'nun 7 Kasım 2026 Cumartesi tarihli çekilişi tamamlandı. Büyük ikramiye hayaliyle kupon dolduran vatandaşlar, çekilişin ardından kazanan numaraları araştırmaya başladı.

Saat 21.30'da gerçekleştirilen çekilişle birlikte 6 şanslı numaranın yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da belli oldu.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından vatandaşlar, kuponlarındaki numaraları kontrol ederek ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenmek için sorgulama ekranına yöneldi.

7 KASIM 2026 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

7 Kasım 2026 Cumartesi günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekilişinde kazandıran numaralar açıklandı.

Kazanan numaralar: 8 - 19 - 20 - 35 - 65 - 73

Joker: 57

SüperStar: 55

Çekiliş, Milli Piyango Online platformu ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin ardından kupon sahipleri, biletlerinin ikramiye kazanıp kazanmadığını kontrol edebiliyor.

Bilet sorgulama işlemleri Milli Piyango Online'ın resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

Vatandaşlar, çekiliş tarihini seçerek kuponlarındaki numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırabiliyor.

Sorgulama ekranında doğru tahmin edilen numaralar ve varsa kazanılan ikramiye tutarı görüntülenebiliyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO JOKER VE SÜPERSTAR NUMARALARI

Çılgın Sayısal Loto'da ana çekiliş numaralarının yanı sıra Joker ve SüperStar sonuçları da merak ediliyor.

7 Kasım 2026 tarihli çekilişte Joker numarası 57, SüperStar numarası ise 55 olarak açıklandı.

SüperStar seçeneğini kuponuna ekleyen oyuncular, ilgili ikramiye koşullarına göre ek kazanma şansı elde edebiliyor.

Joker numarası ise oyunun belirlenen ikramiye kategorilerinde dikkate alınıyor.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto'da oyuncular, 1 ile 90 arasındaki sayılardan 6 tanesini seçerek kupon oluşturuyor.

Çekilişte belirlenen 6 ana numarayı doğru tahmin eden oyuncular büyük ikramiyeyi kazanma hakkı elde ediyor.

Oyunda farklı sayıda doğru tahmin yapan katılımcılar için de çeşitli ikramiye kategorileri bulunuyor.

SüperStar seçeneği ise oyuna ek bir kazanma ihtimali sunuyor.

7 KASIM ÇILGIN SAYISAL LOTO İKRAMİYE SONUÇLARI

Çekilişin ardından en çok araştırılan konulardan biri de büyük ikramiyenin kazanılıp kazanılmadığı oldu.

Ancak 7 Kasım 2026 tarihli çekilişte büyük ikramiyenin hangi tutarda olduğu, kaç kişinin ikramiye kazandığı ve ikramiyenin devredip devretmediğine ilişkin doğrulanmış ayrıntılar henüz paylaşılmadı.

Bu bilgilere Milli Piyango Online'ın resmi sonuç ekranından ulaşılabiliyor.