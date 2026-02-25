17 yaşındaki İremnur Ç., öz ağabeyinin kendisini taciz ettiğini öne sürerek kamuoyuna seslendi. Beraat kararının ardından tehdit altında olduğunu savunan genç kız, can güvenliğinin risk altında olduğunu söyledi.

17 yaşındaki İremnur Ç., sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada öz ağabeyinin kendisini taciz ettiğini iddia etti. Daha önce tutuklanan ağabeyinin son duruşmada beraat ettiğini belirten genç kız, kararın ardından korku yaşadığını ve can güvenliğinin tehlikede olduğunu ifade etti.

“ÖLMEM Mİ GEREKİYORDU?”

Anne ve babasının ayrı olduğunu, ancak kardeşlik bağları nedeniyle görüşmelerinin tamamen kesilmediğini aktaran İremnur Ç., yaklaşık üç ay önce verilen tutuklama kararının ardından beraat kararını öğrendiğini söyledi.

Kararı adil bulmadığını belirten genç kız, “Beraat kararını duyunca sadece ‘Ölmem mi gerekiyordu? Ya da tecavüz mü etmesi gerekliydi?’ dedim” ifadelerini kullandı. İki yıldır süren yargı sürecine rağmen sonuç alamadığını savundu.

“BAŞIMA BİR ŞEY GELİRSE BİLİN”

Ağabeyinin madde kullandığını ve şiddet eğilimli olduğunu öne süren İremnur Ç., beraat kararının karşı tarafı cesaretlendirebileceğini iddia etti. Uzun süredir sessiz kalmasının nedeninin mahkemeye duyduğu güven olduğunu dile getiren genç kız, artık kamuoyuna seslenmek zorunda kaldığını söyledi.

“Kardeşime zarar vermesinden, bana zarar vermesinden çok korkuyorum. Yardım edin. Bana, bize bir şey olursa da arayın hakkımızı” diyerek çağrıda bulundu.

Bu tür iddialar kamuoyunda her zaman iki taraflı değerlendirilir. Dosyanın içeriği ve mahkeme gerekçeli kararı ise henüz kamuoyuyla detaylı paylaşılmış değil. Süreç nasıl ilerleyecek…

Türkiye’de aile içi taciz iddialarında yargı süreci, savcılık soruşturması, delil değerlendirmesi ve mahkeme kararı aşamalarından oluşuyor. Uzman hukukçular, bu tür dosyalarda hem mağdur beyanının hem de somut delillerin belirleyici olduğunu vurguluyor.

Olayla ilgili resmi kurumlar tarafından yapılacak açıklamalar ve olası itiraz süreci önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.