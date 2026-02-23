İstanbul’da “Casperlar” suç örgütüne bilgi sızdırdıkları iddiasıyla aralarında polislerin de bulunduğu 14 şüpheli tutuklandı.

İstanbul’da yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, kamu görevlilerinin de adının geçtiği dikkat çeken bir operasyon gerçekleştirildi. “Casperlar” olarak bilinen silahlı suç örgütüne bilgi aktardıkları iddia edilen şüpheliler adliyeye sevk edildi. Aralarında polis memurları ve bir zabıt katibinin de bulunduğu 18 kişiden 14’ü tutuklandı.

14 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 17’si tutuklama, 1’i ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden 14’ü hakkında tutuklama kararı verdi, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüpheliler arasında 9 polis memuru, 1 zabıt katibi, 1 gümrük muhafaza memuru ve 1 müstafi polis memurunun bulunduğu öğrenildi. Tutuklama talep edilen iki şüphelinin ise başka dosyadan halihazırda cezaevinde olduğu belirtildi.

KIRMIZI BÜLTEN DETAYI

Sevk yazısında, kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İsmail Atız’ın 3 Temmuz 2025’te Almanya’da yakalandığı, ancak 7 Temmuz 2025’te serbest bırakıldığı bilgisi yer aldı. Atız’ın tahliyesinin ardından Almanya’da uyuşturucu bağlantılı soruşturmalar yürüten bir savcıya yönelik silahlı saldırı ihtimaline dair ihbar alındığı ifade edildi.

ALMAN SAVCIYA SUİKAST İDDİASI

Dosyada, “Hamuş” kod adıyla anılan Güven Şeren’in Alman savcının ikametine yakın bir bölgede gözaltına alındığı kaydedildi. Alman adli makamlarının dijital incelemesinde, Atız’ın Şeren’e PolNet (Polis Bilişim Ağı) sorgu sonucu gönderdiğinin tespit edildiği ve bu bilginin Türkiye’ye bildirildiği aktarıldı.

25 Temmuz 2025’te PolNet üzerinden yapılan bir kimlik sorgusunun polis memuru A.A. tarafından gerçekleştirildiği, aynı gün A.A.’nın banka hesabına 3 bin lira gönderildiği öne sürüldü.

ÖRGÜTE PARA VE BİLGİ AKTARIMI İDDİASI

Soruşturma dosyasında, Serkan Cemal Güney’in elebaşılığını yaptığı, İbrahim Tankoş’un ise yöneticiliğini üstlendiği ayrı bir yapılanmanın bulunduğu iddia edildi. Güney’in kamu görevlileri aracılığıyla bilgi temin ederek örgüte finans sağladığı öne sürüldü.

İstanbul Havalimanı’nda görevli bir gümrük muhafaza memurunun, yurtdışından getirilecek uyuşturucu maddelerin teslim alınması sürecinde rol aldığına dair tespitlere de sevk yazısında yer verildi.

Ayrıca, Bakırköy Adliyesi’nde görevli bir zabıt katibi aracılığıyla bazı kişiler hakkında kırmızı bülten sorgulaması yaptırıldığı ve kimlik bilgilerinin polis memurları üzerinden temin edildiği iddia edildi.

“SKY” UYGULAMASI DOSYADA

Europol tarafından çözümlenen ve uluslararası suç örgütleri tarafından kullanıldığı belirtilen “SKY” adlı şifreli mesajlaşma uygulamasına ait verilerin de soruşturma dosyasına girdiği bildirildi. Türkiye bağlantılı bazı yazışmaların kamu görevlileri aracılığıyla örgüt yöneticilerine aktarıldığı değerlendiriliyor.