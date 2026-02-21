Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde iftar saatinde konteyner kentte yaşanan silahlı saldırıda Cemile ve Hüseyin Yıldırım yaşamını yitirdi. Çiftin kızları Melike Yıldırım ise ağır yaralı olarak hastanede tedavi görüyor.

Hatay Kırıkhan’da iftar vakti silahlı saldırı bir aileyi yok etti. Kırıkhan ilçesindeki konteyner kentte yaşayan Yıldırım ailesine, akşam saatlerinde silahla ateş açıldı.

İddiaya göre, M.D. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir nedenle konteynerde bulunan aileye ateş etti. Olayda 40 yaşındaki Cemile Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. 45 yaşındaki eşi Hüseyin Yıldırım ile kızları Melike Yıldırım ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

ANNE OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Cemile Yıldırım’ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan baba ve kızı ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BABA DA KURTARILAMADI

Hastanede tedavi altına alınan Hüseyin Yıldırım, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. İftar saatinde konteyner kentte yaşanan silahlı saldırı sonrası aileden geriye ağır yaralı bir çocuk kaldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Melike Yıldırım’ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ŞÜPHELİ HER YERDE ARANIYOR

Olayın ardından kaçan M.D. isimli şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi. Olayın nedeni henüz netlik kazanmazken, soruşturma sürüyor.

İftar saatinde yaşanan bu saldırı, konteyner kentte büyük panik ve üzüntüye neden oldu.