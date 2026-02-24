Devlet kademelerinde patlak veren yasa dışı define arama krizleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine bomba gibi düştü. Üst düzey kamu görevlilerinin kaçak kazı operasyonlarında suçüstü yakalanması, tarihi ve kültürel miras açısından zengin bir dokuya sahip olan Alanya kamuoyunda da endişeyle takip ediliyor. Turizm başkenti Alanya’daki antik ve tarihi alanların güvenliği tartışmalarını dolaylı yoldan alevlendiren skandallar zinciri, CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından meclis kürsüsünden tüm çarpıcılığıyla ifşa edildi.

ASKERLERE AKILALMAZ YASAK VE EV HAPSİ

Milletvekili Alp’in meclis tutanaklarına geçirdiği olayların merkezinde Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi yer alıyor. Bölgede gerçekleştirilen sürpriz operasyonda, aralarında 3 askeri personelin de bulunduğu 10 kişilik bir şebeke kaçak kazı yaparken kıskıvrak yakalandı. Skandalın adli boyutu ise olayın kendisinden daha büyük bir şaşkınlık yarattı. Yakalanan askerler hakkında ev hapsi kararı verilirken, şahısların kendi imkanlarıyla geri dönüp defineyi çıkarmalarını engellemek adına Pınarhisar'a girişleri tamamen yasaklandı. Alp, mecliste yankı uyandıran bu durumu, "yasak kazının bir sonraki vardiyasına karşı alınmış önlem" diyerek sert ve ironik bir dille eleştirdi.

VALİ VE ALBAY DA LİSTEDE

Devletin zirvesine uzanan kriz sadece Kırklareli ile sınırlı kalmadı. Geçtiğimiz aylarda Mersin’de patlak veren bir başka vahim olayda, kentin mülki idare amiri konumundaki bir vali ile bir albayın yasa dışı define ararken yakalandığı bilgisi meclis kürsüsünden bir kez daha hatırlatıldı. Asayişi ve düzeni sağlamakla görevli isimlerin tarihi eser talanına karışması, kamu denetimindeki büyük zafiyeti gözler önüne serdi.

BAKANLIK DEĞİŞİMİNE SERT GÖNDERME

Yaşanan akılalmaz tablo üzerinden iktidara ve İçişleri Bakanlığı'na yüklenen CHP'li İnan Akgün Alp, sözlerini iddialı bir eleştiriyle noktaladı. Kamudaki görev değişimlerinin sorunun temeline inmediğini savunan Alp, "AK Parti İçişleri Bakanını değiştirmiş, değiştirse ne yazar; yerin üstündeki talanı bitirmişler, yerin altını eşelemeye başlamışlar" ifadelerini kullanarak devlet ciddiyetindeki erozyona dikkat çekti. Ulusal çapta kriz yaratan bu iddialar, yasa dışı kazı tehdidine karşı Alanya gibi paha biçilemez arkeolojik sit alanlarına ev sahipliği yapan bölgelerde yerel tedbirlerin ne kadar hayati olduğunu bir kez daha akıllara getirdi.