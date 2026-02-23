Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde meydana gelen zincirleme kazada 16 araç çarpıştı. 4’ü ağır olmak üzere 13 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Otoyolu’nun Sakarya Erenler Alancuma mevkii Ankara istikametinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. İddiaya göre köprü altında yakılan lastiklerden yükselen yoğun siyah duman otoyol üzerine yayıldı ve görüş mesafesi aniden düştü. Seyir halindeki sürücüler önlerini görmekte zorlandı.

YOĞUN DUMAN GÖRÜŞÜ KAPATTI

Ankara yönünde ilerleyen araçlar duman bulutunun içine girince bazı sürücüler ani fren yaptı. Arkadan gelen araçların da duramamasıyla birlikte zincirleme kaza yaşandı. Yolcu otobüsleri, minibüsler ve otomobillerin karıştığı kazada toplam 16 araç hasar gördü.

Otoyolda kısa sürede uzun araç kuyrukları oluştu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

4 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Kazada yaralanan 13 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 4’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Sakarya Anadolu Otoyolu zincirleme kaza son durum bilgileri sağlık ekiplerinden alınmaya devam ediyor.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından ulaşım normale döndü.

O an otoyoldan geçenler, birkaç saniyelik görüş kaybının nelere yol açabileceğini bir kez daha gördü. Direksiyon başında bir anlık panik… yetiyor.

İnceleme başlatıldı.