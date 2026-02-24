Alanya’nın İspatlı köyünde kadın girişimci Öznur Doğangönül, yaklaşık 5 yıl önce kadın çiftçi girişimlerinden yararlanmak amacıyla büyük bir tarım arazisi satın aldı. Ancak araziyi aldıktan kısa süre sonra, M.Ö., H.Ö., Ş.Ö. ve Ü.Ö. sürekli araziye çıkarak Doğangönül’ü tehdit etmeye başladı. Engelleyen kişilerin, arazinin kendilerine ait olduğunu öne sürerek, “Burası bizimdir, geçit hakkınız yoktur, seni buraya gömeceğiz” dediğini belirten Doğangönül, defalarca jandarmaya ve adliyeye başvurduğunu, fakat engellemelerin devam ettiğini ifade etti. Yaklaşık 8 ay önce muhtar aracılığıyla M.Ö., H.Ö., Ş.Ö. ve Ü.Ö. ile sözleşme yapıldığını ve kendisine geçit hakkı verildiğini vurgulayan Doğangönül, elektrik ve sulama işlemleri için gerekli devlet onaylarını aldığını söyledi. Ancak araziye elektrik direği dikmek istediğinde engellemelerin tekrar başladığını, engelleyen kişilerin tel çekerek yolu kapattığını belirterek, ‘Adalet istiyorum’ dedi.



‘SENİ BURAYA GÖMECEĞİZ’ DEDİLER



Öznur Doğangönül, “10 sene önce Alanya’ya geldim. Kadın çiftçi girişimlerinden faydalanmak için büyük bir arazi aldım. Aldıktan sonra hayallerim, umutlarım tamamen yerle bir oldu. Ben aldıktan yaklaşık bir iki ay sonra araziye girip çıktığımız sırada birkaç adam sürekli önüme çıkmaya başladı. ‘Burası bizimdir, burada geçit hakkı yoktur. Siz burayı hangi hakla alıyorsunuz? Burası bize ait, buranın iki dönümü bizimdir, elimizde yasal belgelerimiz var’ şeklinde konuştular. Sürekli bana hakaret ve tehdit ettiler, ‘Seni buraya gömeceğiz’ dediler. Sonra defalarca jandarmaya şikâyet ettim, defalarca adliyeye gittim” dedi.



‘SÖZLEŞMEYLE UZLAŞMA OLUR SANDIK’



Muhtarın kendilerini arayıp sözleşme imzalattığını belirten Doğangönül, “Yaklaşık 8 ay önce muhtar bizi arayıp, ‘Artık aranızda husumet kalmasın. Geçit hakkı davasında feragat edecekler, gelin anlaşın, bu işi halledin’ dedi. Husumetli olduğum ve beni tehdit eden M.Ö., H.Ö., Ş.Ö. ve Ü.Ö. ile gittik, oturduk ve bir sözleşme yaptık. 17 Ağustos 2025 itibarıyla direkt bize geçidi verdiler, açtılar. Biz de bu sözleşmeye ve muhtar senedine istinaden arazimize kepçe soktuk. Zeytin ağaçları, mango ve yeşillikler diktik, her şey aktif hale geldi. Elektrik almaya karar verdik. Yasal bütün prosedürlerde önce Devlet Su İşleri onay verdi, Tarım İl Müdürlüğü onay verdi” diye konuştu.



‘YOLUMUZA TEL ÖRGÜ ÇEKTİLER’



Elektrik direği dikilmesine engel olduklarını belirten Doğangönül, “Ben arazinin içerisine elektrik direği diktirmeye götürdüğüm gün adamlar yine geldiler, önüme çıktılar. ‘Siz buraya direk dikemezsiniz’ diyerek yolu kapattılar. Önce paravan gibi bir ip çektiler, şerit çektiler. Arkasından tel çektiler. Jandarma eşliğinde direğin üzerinden, telin üzerinden geçtik. Direği diktiler ama elektrikçi direğin içindeki kabloyu yukarı vermediği için CK Akdeniz direği bağlamadı. Yer altından geçiremedim, yer üstüne de bu kişiler karışıyor” ifadelerini kullandı.



‘5 YILDIR ARAZİME GİRDİRMİYORLAR’



Doğangönül, “Geçit hakkı davasında mahkeme zaten bize 16 metrekarelik bir yol vereceğine dair karar verdi. Bilirkişi raporları var ama beş yıldır ne geçit hakkı davamı bitirebildim ne de arazime girip kullanabildim. Bütün umutlarımı, hayallerimi bir kenara koydum. Şimdi 40 bin lira civarında ciddi bir para harcadım. Tel örgü varken CK Akdeniz ekipleri oraya nasıl gelip saati takacak?”



‘ADALET İSTİYORUM’



Kadın girişimci olarak bir şeyler yapmak istediğini ancak engellendiğini söyleyen Doğangönül, “Bu ülkede bir prosedür yok mu? Bir yasal düzen yok mu? Bir yaptırım yok mu? Özellikle M.Ö., H.Ö., Ş.Ö. ve Ü.Ö. sürekli yoluma çıkıyorlar. Hakaret davam sonuçlandı, tehdit davam sonuçlandı. Artık yasal olarak her şeyi bitirdim. Tükendim, bir noktada kaldım. Annemle birlikte telin altından geçerek arazimize girip çıktık. Ben usandım. Alanya gibi bir yerde yaptırım yok mu? Ben adalet mi arayayım? Çıkıp kendimi meydana mı bırakayım? Ben adalet istiyorum. Arazimin beş yıldır süregelen bir geçit hakkı davası var. Bitmez mi? Ben arazime girip ekip, etrafını telle çevirip üretim yapmak istiyorum. Kadın girişimci olarak bir şeyler yapmak, yanımda 3-5 kadın çalıştırmak istiyorum. önüme çıkıp durduruyorlar. Ben ne yapacağımı şaşırdım” ifadelerini kullandı. (Hatice NERGİZ)