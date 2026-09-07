Alanya Belediyesi tarafından kültürel değerlerin yaşatılması, kentin tarihsel hafızasının gelecek kuşaklara aktarılması ve vatandaşların sanatla buluşturulması amacıyla düzenlenen Gedevet Yayla Günleri gerçekleştirildi. Gedevet Yaylası Park Orman’da düzenlenen programa, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Yeni Parti Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyeleri, vatandaşlar ve yayla sakinleri katıldı. Kentin kültürel mirasının farklı sanat dallarıyla buluşturulduğu etkinlikte; fotoğraf sergisi, halk oyunları gösterisi, belgesel gösterimi ve konser programı gerçekleştirildi.

ALANYA’NIN HAFIZASI FOTOĞRAFLARLA GEÇMİŞE TAŞINDI

Gedevet Yayla Günleri, Alanya Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü arşivinden hazırlanan Siyah Beyaz Fotoğraf Sergisi’nin gezilmesiyle başladı. Alanya’nın geçmişine ışık tutan fotoğraflarda kentin sosyal yaşamından, insanlarından ve geçmiş yıllardaki günlük hayatından önemli kesitler yer aldı. Geçmişin izlerini taşıyan fotoğraflar katılımcıların yoğun ilgisini görürken, özellikle yayla kültürüne ve Alanya’nın eski dönemlerine ait kareler vatandaşlar tarafından büyük beğeniyle karşılandı. Sergiyi gezen katılımcılar, fotoğraflar üzerinden geçmişe dair anılarını yeniden hatırlama fırsatı buldu.

ZEYBEK GÖSTERİSİ BÜYÜK ALKIŞ ALDI

Programda Alanya Belediyesi Zeybek Kursu kursiyerleri tarafından halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi. Yöresel kıyafetleriyle sahne alan kursiyerlerin sergilediği zeybek gösterisi, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük alkış aldı. Geleneksel halk oyunlarının yaşatılmasına katkı sunan gösteri, Gedevet’in doğal atmosferinde kültürel bir buluşmaya dönüştü.

“YAYLA HİKÂYELERİ” İLE GEÇMİŞE YOLCULUK

Etkinliğin en özel bölümlerinden biri ise Hayri Yenialp’in yönetmenliğini yaptığı “Canlı Tanıklarından Yayla Hikâyeleri” belgeselinin gösterimi oldu. Alanya’nın yayla kültürünü, geçmişteki yaşam biçimini ve yaylalarda yaşanan hikâyeleri, o günlere tanıklık eden kişilerin anlatımlarıyla izleyiciye aktaran belgesel, katılımcılardan büyük beğeni aldı. Geçmişin canlı tanıklarının anlatımlarıyla şekillenen belgesel, özellikle yayla sakinleri için ayrı bir anlam taşırken, izleyicilere Alanya’nın kültürel geçmişine farklı bir pencereden bakma fırsatı sundu.

KOÇAK: KÜLTÜRÜMÜZÜ VE SANATIMIZI YAŞATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak, Alanya Belediyesi’nin kültür ve sanata verdiği öneme dikkat çekerek, “Güzel bir Pazar akşamüstünde dostlarla birlikteyiz. Zaman su gibi akıp geçiyor ve geçen zaman içerisinde yaşayan değerlerimizi, kültürel değerlerimizi kaybediyoruz. Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşleri Müdürlüğü ve Kültür Sanat ve Turizm Vakfı ile bize ait olan değerleri yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde Alanya türkülerini derledik, yayınladık. Yok olmakta olan lezzetlerimizden gölleme ve göç helvasını canlandırdık. Sevgili Hayri Yenialp ile beraber yaşayan değerlerimizi tarihe bir belge olarak bırakmak adına belgesel çalışmalarımız devam ediyor. Alanya Kültür Sanat Youtube ve sosyal medya hesaplarını takip etmenizi rica ediyorum. Geçmişten kalan büyüklerimiz ve Alanya’nın değerlerini yâd etmek maksadıyla böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Çok kıymetli isimler de aramızda şu an. Emeği geçen ekip arkadaşlarımıza ve katılım gösteren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

“YERYÜZÜ SESLERİ” İLE MÜZİK DOLU KAPANIŞ

Gedevet Yayla Günleri, “Yeryüzü Sesleri” konseriyle devam etti. Hürses Ceylan, Tahir Ayne ve Hamed Babavand’ın sahne aldığı konserde birbirinden güzel eserler seslendirildi. Gedevet Yaylası’nın doğal atmosferinde gerçekleşen konser, vatandaşlara keyifli anlar yaşattı. Müzikseverlerin şarkılara eşlik ettiği program, sanatın ve müziğin birleştirici gücünü bir kez daha ortaya koydu. Alanya Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gedevet Yayla Günleri; kentin tarihini, geleneklerini, yayla kültürünü ve sanatını aynı çatı altında buluşturarak katılımcılara dolu dolu bir gün yaşattı.

Kaynak: Alanya Belediyesi BÜLTEN