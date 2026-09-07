İKLİMA Sayan Spa ve Güzellik Merkezi sahibi İklima Sayan ile İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı, Gala TV programı kapsamında gerçekleştirilen çekimlerde bir araya geldi. Çekimlerin tamamlanmasının ardından Subaşı, Sayan’a isminin yazılı olduğu özel olarak hazırlanan formayı hediye etti.

ÇEKİMLER GALA TV’DE YAYINLANACAK

Beşiktaş JK Kongre Üyesi ve İstanbul Kartalgücü Spor Kulübü ile İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü Genç Başkanı Özgür Subaşı, gerçekleştirilen çekimlere ilişkin açıklamada bulundu.

Subaşı, “İklima Sayan Hanım ile beraber yaptığımız çekimleri Gala TV’de, İklima Sayan Spa ve Güzellik Merkezi tanıtım videosu olarak yayınlayacağız” dedi.

İKLİMA SAYAN VE EKİBİNE BAŞARI DİLEDİ

Bursa’nın Beşevler bölgesinde faaliyet gösteren İklima Sayan Spa ve Güzellik Merkezi’ne çalışmalarında başarılar dileyen Subaşı, “Bursa Beşevler’de bulunan İklima Sayan Spa ve Güzellik Merkezi’ne ve tüm ekip arkadaşlarına yaptıkları çalışmalarda başarılar dileriz” ifadelerini kullandı.

Program çekimlerinin ardından gerçekleştirilen forma takdimiyle İklima Sayan’a adına özel hazırlanan forma sunuldu.