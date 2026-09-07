ALANYA Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Dim Medya’yı ziyaretinde kent gündemine ilişkin önemli konuları değerlendirdi. Alanya’daki projelerden çevre sorunlarına, kent estetiğinden vatandaşların ortak kullanım alanlarına kadar pek çok konuya değinen Özçelik, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Özçelik’e ziyaretinde Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) Genel Başkanı ve DİM Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Dim, Alanya Aktif Gazeteciler Cemiyeti (ALGC) Başkanı ve Yeni Alanya Gazetesi Genel Yayın Danışmanı Ferit Kesen ile kurum çalışanları eşlik ettiler.

SULU PARKA IŞIKLI DOKUNUŞ

Kent merkezinde uzun süredir kullanılan sulu parkın çehresinin baştan aşağı değişeceğini belirten Özçelik, bölgeyi sıradan bir park olmaktan çıkararak yeni bir cazibe noktasına dönüştürmeyi hedeflediklerini söyledi. Dubai’deki ışık gösterilerini andıran görsel bir atmosfer oluşturulacağını ifade eden Özçelik, özellikle akşam saatlerinde karanlık nedeniyle vatandaşların çekinerek kullandığı alanın güçlü bir aydınlatma sistemiyle daha güvenli bir cazibe merkezi haline geleceğini ifade etti.

Özçelik, yenilenecek parkın yalnızca bir dinlenme alanı değil, ışık ve görselliğiyle kent merkezine renk katacak bir buluşma noktası olacağını söyledi.

DİM ÇAYI’NDA HALKA AÇIK ALAN HEDEFİ

Kış aylarında yaşanan taşkının ardından Dim Çayı’nın geleceği ve bölgedeki piknik alanlarının durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Özçelik, Orman’a ait 4 alanın belediye tarafından talep edildiğini açıkladı. Bu alanların halkın kullanımına sunulmasını istediklerini belirten Özçelik, amaçlarının vatandaşların doğayla iç içe vakit geçirebileceği, herkesin ücretsiz olarak yararlanabileceği yeni alanlar oluşturmak olduğunu söyledi.

‘DENİZLERİMİZ KİRLİ DEĞİ’

Son dönemde kamuoyunda tartışma konusu olan arıtma kaynaklı deniz kirliliği iddialarına da değinen Özçelik, Alanya’nın denizlerinin temiz olduğunu ifade etti. Kendisinin de denize girmekten çekinmediğini belirten Özçelik, “Denizlerimiz temiz, ben torunlarımı da alıp kendi otelimin önünde denize giriyorum” dedi.

Muhabir: Gülser YİĞİT