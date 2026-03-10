Süper Lig şampiyonluk tahmini futbol gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri olmaya devam ediyor. Uluslararası futbol veri platformu Euro Club Index tarafından yapılan yapay zeka destekli analizde, sezon sonunda takımların ulaşacağı puanlar ve şampiyonluk ihtimalleri hesaplandı.

2 27Ym Nn7X

Analize göre sezon sonunda zirvede yer alması beklenen takım Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılıların mevcut puan durumuna göre sezonu 83 puanla tamamlayacağı tahmin edilirken, şampiyonluk ihtimali ise yüzde 84,4 olarak hesaplandı.

9 Nsmn M5Uv

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA EN YAKIN TAKİPÇİ

Yapay zekanın hesaplamasına göre Fenerbahçe sezonu 78 puanla ikinci sırada tamamlayacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk ihtimali ise yüzde 15,3 seviyesinde gösterildi.

6 36Hw Stfv

Üçüncü sırada Trabzonspor yer alırken Karadeniz ekibinin sezonu 70 puanla tamamlaması öngörülüyor. Dördüncü sırada ise Beşiktaş bulunuyor. Siyah-beyazlıların tahmini sezon sonu puanı ise 63.

5 1Tc3 Lf48

YAPAY ZEKA ANALİZİNE GÖRE İLK 10 SIRA

Euro Club Index verilerine göre Süper Lig’de sezon sonunda oluşması beklenen ilk 10 sıra şu şekilde:

1. Galatasaray – 83 puan

2. Fenerbahçe – 78 puan

Deplasmandan puansız döndük 1-0
Deplasmandan puansız döndük 1-0
İçeriği Görüntüle

3. Trabzonspor – 70 puan

4. Beşiktaş – 63 puan

5. Başakşehir – 55 puan

6. Göztepe – 54 puan

7. Samsunspor – 45 puan

8. Kocaelispor – 45 puan

9. Çaykur Rizespor – 41 puan

10. Gaziantep FK – 40 puan

3 Wkxn Apbb

ALANYASPOR İÇİN TAHMİN

Analizde Alanyaspor için de sezon sonu tahmini yer aldı. Akdeniz temsilcisinin ligi 39 puanla 11’inci sırada tamamlaması öngörülüyor.

10 Nxat Dvor

Yapay zeka analizleri; mevcut puan durumu, kalan fikstür, takım formu ve geçmiş performans verileri kullanılarak hazırlanıyor. Ancak futbolun doğası gereği sezonun geri kalanında yaşanabilecek sürpriz sonuçlar, bu tahminleri tamamen değiştirebiliyor.

Muhabir: Bircan Subaşı