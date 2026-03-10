TCMB’deki görevinden ayrıldıktan sonra gözlerden uzak kalan Hafize Gaye Erkan, Kanada merkezli dev finans şirketi Fairfax Financial Holdings’te üst düzey görev aldı.

Eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, uluslararası finans sektöründe yeni bir göreve başladı. Erkan’ın, Kanada merkezli finans ve sigorta şirketi Fairfax Financial Holdings Limited bünyesinde “Bankacılık ve Sigorta Teknolojisi Başkanı” olarak görev yapacağı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre Erkan, yeni görevinde bankacılık ve sigorta sektörlerinde teknoloji tabanlı dönüşüm projelerinin yönetiminden sorumlu olacak. Şirket içinde finansal teknoloji (fintech) alanındaki stratejik projelerin de Erkan’ın sorumluluk alanına gireceği ifade ediliyor.

GÖREVE GELMESİNDE DİKKAT ÇEKEN REFERANS

Kulis bilgilerine göre Erkan’ın Fairfax bünyesindeki bu göreve getirilmesinde, ABD’nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın referansının etkili olduğu öne sürüldü. Küresel finans dünyasında önemli bir yere sahip olan Fairfax Financial Holdings, sigorta ve yatırım alanlarında faaliyet gösteren büyük uluslararası şirketler arasında bulunuyor.

MERKEZ BANKASI’NDAKİ GÖREVİ KISA SÜRMÜŞTÜ

Hafize Gaye Erkan, Haziran 2023’te Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı olarak göreve atanmış ve Cumhuriyet tarihinde bu göreve gelen ilk kadın başkan olmuştu. Ekonomi yönetiminde yeni bir dönemin başlangıcı olarak görülen bu atama, hem Türkiye’de hem de uluslararası piyasalarda dikkat çekmişti.

Ancak Erkan’ın Merkez Bankası’ndaki görev süresi uzun sürmedi. Şubat 2024’te görevinden ayrılan Erkan, koltuğunu mevcut TCMB Başkanı Fatih Karahan’a devretti. Görev değişimi ekonomi çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

ULUSLARARASI FİNANS SEKTÖRÜNE GERİ DÖNDÜ

Merkez Bankası’ndan ayrıldıktan sonra bir süre kamuoyunda görünmeyen Erkan’ın yeniden küresel finans sektörüne dönmesi dikkat çekti. Yeni görevinde özellikle bankacılık ve sigorta teknolojileri alanında dijital dönüşüm projelerine liderlik edeceği belirtiliyor.

Bu gelişme, uluslararası finans dünyasında Türk yöneticilerin etkinliği açısından da önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FİNANS DÜNYASINDAKİ KARİYERİ

ABD’de uzun yıllar finans sektöründe çalışan Hafize Gaye Erkan, daha önce Goldman Sachs ve First Republic Bank gibi önemli kurumlarda üst düzey görevler üstlendi. Bankacılık, risk yönetimi ve finansal teknolojiler alanındaki çalışmalarıyla tanınan Erkan, uluslararası finans çevrelerinde dikkat çeken Türk yöneticiler arasında gösteriliyor.