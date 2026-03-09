Denizli’de deprem paniğe neden oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) paylaştığı bilgilere göre kentte 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı kısa süreli korkuya yol açarken ilk belirlemelere göre can kaybı ya da ciddi bir hasar bilgisi paylaşılmadı.

DEPREM ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

AFAD’ın verilerine göre Denizli’de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi. Sarsıntının ardından birçok vatandaş tedbir amacıyla evlerinden dışarı çıktı.

Kısa süreli paniğe yol açan deprem sonrası ekiplerin bölgede inceleme yaptığı öğrenildi. Yetkililer şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediğini ifade etti.

Bazı vatandaşlar sosyal medyada sarsıntının birkaç saniye sürdüğünü yazdı. Evde olanlar bir anda dışarı çıkmış. Sokaklarda kısa bir hareketlilik oldu… sonra herkes tekrar içeri döndü.

Türkiye’nin aktif fay hatları üzerinde yer aldığı sık sık hatırlatılıyor. Özellikle Ege Bölgesi’nde zaman zaman bu tür orta büyüklükte depremler yaşanabiliyor.

Şimdilik resmi kaynaklardan gelen ilk bilgiler bu yönde. Detaylar geldikçe netleşecek…