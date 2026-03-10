Avrupa futbolunun en prestijli turnuvasında yoluna devam eden Galatasaray, RAMS Park'ta Liverpool karşısına kritik bir sınav için çıkıyor. İki ayaklı eleme sistemine göre oynanan son 16 turu eşleşmesinde, İstanbul'da alınacak skor çeyrek final biletinin sahibini belirlemede büyük rol oynayacak. Taraftarlar, takımlarının alacağı olası galibiyet, mağlubiyet veya beraberlik durumlarında turun nasıl şekilleneceğini merakla bekliyor. Peki, Galatasaray Liverpool'a yenilirse veya berabere kalırsa tur atlar mı, rövanş maçı ne zaman oynanacak? İşte devler ligindeki bu dev eşleşmenin sistemine ve tur senaryolarına dair merak edilen her şey...

GALATASARAY LİVERPOOL'U YENERSE NE OLUR, TUR ATLAR MI?

Galatasaray'ın kendi saha ve seyircisi önünde Liverpool'u mağlup etmesi, çeyrek final kapısını ardına kadar aralaması anlamına geliyor. Ancak Şampiyonlar Ligi son 16 turu çift maç üzerinden oynandığı için İstanbul'daki galibiyet tek başına turu geçmeye yetmiyor. Sarı-kırmızılı takım sahadan zaferle ayrılırsa, İngiltere'deki rövanş maçına büyük bir psikolojik üstünlük ve skor avantajıyla gidecek. Deplasmanda alınacak kontrollü bir sonuç veya avantajı koruyan her türlü skor, Galatasaray'ı doğrudan çeyrek finale taşıyacak.

GALATASARAY LİVERPOOL'A YENİLİRSE VEYA BERABERE KALIRSA ELENİR Mİ?

Temsilcimizin ilk maçta sahadan mağlubiyetle veya beraberlikle ayrılması durumunda tur şansı kesinlikle sona ermiyor. Eşleşmenin kaderini iki maçın toplam skoru belirlediği için, İstanbul'da istenmeyen bir sonuç çıksa bile İngiltere'deki rövanşta durumu telafi etme fırsatı bulunuyor. Galatasaray, ilk maçta yenilse dahi Anfield deplasmanında alacağı galibiyetle turu geçme şansını son saniyeye kadar sürdürecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE TUR NASIL BELİRLENİYOR?

Devler ligi son 16 turu formatına göre turu geçen takım, iki maçın sonunda atılan toplam gollere göre belli oluyor. Deplasman golü kuralı geçmiş yıllarda kaldırıldığı için iki maçın toplam skorunda eşitlik bozulmazsa karşılaşma uzatmalara gidiyor. Uzatma bölümlerinde de denge değişmezse çeyrek finale yükselecek takımı penaltı atışları belirliyor.

GALATASARAY LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Futbolseverler Galatasaray ile Liverpool arasındaki ilk maçı 10 Mart Salı günü saat 20.45'te TRT 1 ve Tabii platformu üzerinden canlı izleyecek. Çeyrek final biletinin sahibini bulacağı asıl mücadele olan rövanş karşılaşması ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü İngiltere'de oynanacak. Anfield Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu kritik rövanş mücadelesinde ilk düdük Türkiye saati ile 23.00'te çalacak. İki maçın sonunda toplam skorda üstünlük kuran taraf, Şampiyonlar Ligi'nde adını son 8 takım arasına yazdıracak.