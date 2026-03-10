Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu maçında gözler Victor Osimhen’de olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar, Nijeryalı golcü için özel koreografi hazırlıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray – Liverpool maçı öncesi hem teknik ekip hem de taraftar cephesinde hazırlıklar hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, İstanbul’daki ilk karşılaşmadan avantajlı bir skorla ayrılarak İngiltere’de oynanacak rövanşa güçlü gitmenin hesabını yapıyor.

Teknik direktör Okan Buruk, dev mücadele için hücum ağırlıklı bir plan hazırladı. Juventus karşısında uygulanan önde baskılı oyun planının Liverpool karşısında da sahaya yansıtılması bekleniyor.

HÜCUM AĞIRLIKLI PLAN

Teknik heyetin haftalardır yaptığı planlamada, özellikle hızlı hücum geçişleri ve önde baskı ön planda. Juventus deplasmanında farklı galibiyetle dikkat çeken sarı-kırmızılı ekip, aynı tempoyu Liverpool karşısında da yakalamayı hedefliyor.

Okan Buruk’un kadro planlamasında bazı değişiklikler de gündemde. Özellikle hücum hattında farklı tercihlerin yapılabileceği konuşuluyor. Teknik ekibin maç öncesinde son antrenmanlarda form durumuna göre karar vermesi bekleniyor.

AVRUPA’DA İNGİLİZ TAKIMLARINA KARŞI DİKKAT ÇEKEN SERİ

Galatasaray’ın son dönemde İngiliz ekiplerine karşı aldığı sonuçlar dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında İngiliz kulüplerine karşı oynadığı son 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.

Toplam Avrupa kupaları performansında ise Galatasaray, bugüne kadar 113 farklı takımla 338 karşılaşmaya çıktı. Bu maçların 120’sini kazanırken 128 mücadeleden ise mağlubiyetle ayrıldı.

OSIMHEN’E ÖZEL KOREOGRAFİ HAZIRLIĞI

Dev karşılaşma öncesinde tribünlerde de dikkat çekici bir hazırlık var. Sarı-kırmızılı taraftar grupları, Victor Osimhen için özel koreografi hazırladı.

Juventus karşısında attığı gollerle dikkat çeken Nijeryalı yıldız, Avrupa kupalarında Galatasaray formasıyla 13 gole ulaşarak kulüp tarihine geçen yabancı golcü oldu. Bu performans sonrası taraftarın Osimhen’e ilgisi daha da arttı.

Tribün liderleri, maçın oynanacağı gece kale arkası tribününde büyük bir görsel şov yapılacağını duyurdu. Biletlerin tamamen tükenmesiyle birlikte tribün grupları sosyal medya üzerinden de taraftara “90 dakika kesintisiz destek” çağrısı yaptı.

Bir taraftarın sosyal medyada yazdığı mesaj dikkat çekiciydi: “Osimhen gol atınca stat zaten patlıyor… ama bu sefer başka olacak.”

Şimdi gözler İstanbul’daki bu kritik karşılaşmada. Çünkü rövanş İngiltere’de oynanacak ve avantajı alan taraf tur için büyük bir adım atacak.