Avrupa arenasındaki temsilcimiz Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında İngiliz ekibi Liverpool'u İstanbul'da ağırlıyor. Rams Park Stadyumu'nda oynanacak bu karşılaşma öncesi biletler tükenirken, rövanş mücadelesi için alınan UEFA kararı spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Geçtiğimiz maçlarda yaşanan olaylar nedeniyle verilen deplasman yasağının kapsamı ve ilk maçın yayınlanacağı saat en çok sorgulanan başlıklar arasına girdi. Peki, Galatasaray Liverpool rövanş maçı neden seyircisiz ve maç şifresiz mi yayınlanacak? İşte milyonların beklediği eşleşmenin yayın bilgileri ve UEFA'nın tribün kararı...

GALATASARAY LİVERPOOL MAÇI SEYİRCİSİZ Mİ OYNANACAK?

Galatasaray ile Liverpool arasında İstanbul'da oynanacak ilk karşılaşmada tribünler tamamen dolu olacak. Sarı-kırmızılı taraftarlar Rams Park Stadyumu'nda takımlarını destekleyecek. Ancak eşleşmenin İngiltere'de oynanacak rövanş mücadelesinde Galatasaray taraftarı deplasman tribününde yer alamayacak. Anfield Stadı'ndaki rövanş karşılaşması tamamen seyircisiz oynanmayacak. Sadece misafir takım tribünü boş kalacak ve ev sahibi konumundaki Liverpool taraftarları stadyumda bulunacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL RÖVANŞ MAÇI NEDEN SEYİRCİSİZ?

Deplasman yasağı kararının temelinde UEFA Disiplin Kurulu'nun geçmiş maçlara yönelik incelemeleri yatıyor. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynadığı karşılaşmada yaşanan tribün olayları doğrudan UEFA raporlarına girdi. Raporda tribünlerde meşale yakılması ve sahaya yabancı madde atılması tespitleri yer aldı. Olaylar üzerine başlatılan disiplin süreci sonucunda Galatasaray kulübüne para cezası kesildi ve bir deplasman maçına taraftar götürmeme yaptırımı uygulandı. Galatasaray yönetimi kararı Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyarak itiraz etti. CAS tarafından yapılan değerlendirme sonucunda ceza onandı ve deplasman tribünü yasağı kesinleşti.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu heyecanına sahne olacak Galatasaray - Liverpool karşılaşması 10 Mart Salı günü oynanacak. İstanbul'da Rams Park Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadelede ilk düdük Türkiye saati ile 20.45'te çalacak.

GALATASARAY - LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK, ŞİFRESİZ Mİ?

Futbolseverlerin merakla beklediği Galatasaray - Liverpool mücadelesi TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar karşılaşmayı televizyonun yanı sıra internet üzerinden de canlı takip edebilecek. TRT 1 yayınına Türksat uydusunun dışında çeşitli platformlar üzerinden de ulaşılabilecek. Kanal yayını; Digiturk 23, D-Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20 ve Vodafone TV 21 numaralı kanallar aracılığıyla izleyiciyle buluşacak.